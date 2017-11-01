برج العرب تنفذ مشروعات خدمية بقيمة 57 مليون جنيه

محمود زكيقال المهندس أمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب، إن الجهاز يستعد لضخ 57 مليون جنيه في قطاع المشروعات الخدمية والتي تستهدف رفع كفاءة المدنية بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الطرق وكذلك رفع كفاءة الطرق لعدد من الأحياء وذلك بتكلفة قدرها 93 مليون جنيه على أن يتم الإنتهاء منه

محمود زكي

قال المهندس أمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب، إن الجهاز يستعد لضخ 57 مليون جنيه في قطاع المشروعات الخدمية والتي تستهدف رفع كفاءة المدنية بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الطرق وكذلك رفع كفاءة الطرق لعدد من الأحياء وذلك بتكلفة قدرها 93 مليون جنيه على أن يتم الإنتهاء منها خلال العام المالي الحالي 2017/2018.

وأضاف غنيم في تصريحاته لـ”المال” إن هيئة المجتمعات العمرانية اعتمدت للمدينة خلال خطة العام المالي الحالي 526 مليون جنيه. موضحًا أن النسبة الأكبر من الميزانية تذهب لتنفيذ مشروعات قطاع الصرف الصحي والطرق والاتصالات بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة.

وأشار أنه جار تنفيذ أعمال المرافق لعدد 474 قطعة أرض صناعية بالمدينة مشيرًا إلى أن إجمالي مساحات تلك القطع بلغ حوالي 2.1 مليون متر مربع حيث أن مساحات تلك القطع تتراوح ما بين 1000 إلى 10000 متر مربع الواحد إذ أنه من المتوقع أن يتم تنفيذ عدد المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة. على أن يتم تسليم تلك الأراضي إلى هيئة التنمية الصناعية لطرحها للبيع.

وعلى صعيد الأراضي السكنية قال رئيس جهاز المدينة أنه تم طرح 912 قطعة أرض إسكان إجتماعي مميز في الحي الخامس الحي السابع بالمدينة وذلك بسعر المتر 1180 جنيه للحي الخامس بينما يصل سعر متر الحي السابع 1770 جنيه بمساحات تتراوح بين 400 متر إلى 700 متر مربع.

ولفت إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ تطوير ورفع كفاءة مجاورتين سكنية بالمدينة بالإضافة إلى أنه جاري رفع كفاءة الطرق وتنسيق المسطحات الخضراء للمجاورة السابعة والتاسعة بالكامل و مشيرًا أنه يتم تنفيذ 26 عمارة إسكان متوسط “دار مصر” بإجمالي 624 وحدة سكنية مشيرًا إلى أن نسبة تنفيذ المشروع تتجاوز 60%.

ولفت إلى أنه تم تنفيذ قرارين وزاريين بإزالة التعديات على مساحة 40 فدانًا، كما تم تنفيذ إزالة فورية للتعديات على مساحة 40 فدانًا، ليكون إجمالى ما تم استرداده ٨٠ فدانًا داخل الأحياء المخططة في يوم واحد مشيرًا إلى أن هذه الإزالات تأتي في إطار الحملات المستمرة التي يقوم بها جهاز المدينة لاسترداد أراضى الدولة، وإزالة التعديات عليها، مؤكدًا استمرار جهاز المدينة في حملات الإزالة، والتصدي لكل أشكال التعديات.

وأكد أنه جارٍ التنسيق وطلب ١٠٠ سيارة أجرة للعمل داخل المدينة، وذلك لخدمة الأحياء والمنطقة الصناعية، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى إنهاء ظاهرة التوكتوك المنتشرة بالمدينة، بالإضافة إلى تشيغل ٥٠ سيارة بنظام التاكسي داخل المدينة، وذلك لتوفير كافة سبل الراحة في التنقل لدى المواطنين.

وأضاف أنه جار الانتهاء من تنفيذ مدرسة تعليم أساسي بالحي الثالث بالمدينة، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة مجاورتين بالحي الثاني.