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برج العرب الجديدة : استمرار أعمال توسعة ورفع كفاءة المدخل الرئيسي بطول 3.5 كم

خلال أيام العيد
أحمد صبحي 12:57 م, الأحد, 18 يوليو 21 12:57 م, الأحد, 18 يوليو 21

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أكد المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أن العمل مستمر في تنفيذ أعمال التوسعة ورفع الكفاءة لطريق المدخل الرئيسي بطول 3.5 كم من صينية بهيج وحتى ميدان مدخل المدينة، خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح أنه تم الانتهاء من صب  11 كمرة من إجمالي 15 كمرة خرسانية ضمن أعمال تنفيذ كوبريين أعلى ترعة بهيج.

وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية المتوقعة للمشروع تصل إلى 220 مليون جنيه ، وتشمل أعمال التطوير توسعة مسار الطريق ليصل إلى 3 حارات مرورية بكل اتجاه، مع وجود طريق خدمة بعرض 9 أمتار، وتشمل الأعمال كذلك تنفيذ  كوبري علوي على السكة الحديد.

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وأضاف أن المشروع يساهم في حل مشكلة التكدسات المرورية في أوقات الذروة خاصة أوقات دخول وخروج الورديات الخاصة بالمصانع العاملة بالمدينة.

وفي سياق متصل، قال المهندس أحمد ابراهيم أنور، إن العمل مستمر خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بجميع القطاعات الحيوية بالمدينة ، مشيرا، إلى تشكيل فرق عمل تعمل على مدار 24 ساعة لمواجهة أي حالات طارئة قد تحدث.

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وأكد أنه تم تكليف فرق العمل المشكلة بأعمال النظافة بالمتابعة المستمرة داخل أحياء المدينة والتعامل الفوري مع أي مخلفات يتم إلقاؤها نتيجة أعمال ذبح الأضاحي.

وقام رئيس الجهاز بالمرور على جميع محطات الصرف الصحي وروافع المياه بالمدينة، للاطمئنان على أعمال التشغيل ،ومشدداً على الالتزام بالتواجد خلال فترة النوباتجية ومتابعة أعمال التشغيل على مدار اليوم.

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بقلم أحمد صبحي

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