«برجيل» الإماراتية تخطط لاستثمار مليار دولار في السعودية

تعتزم شركة “برجيل هولدينغز”، مزوِّدة الرعاية الصحية التي يقع مقرها في الإمارات العربية المتحدة، والتي يُقال إنها تدرس إجراء طرح عامّ أوّلي، استثمار نحو مليار دولار في السعودية بحلول عام 2030، باعتباره جزءاً من توسعها في أكبر اقتصاد في منطقة الخليج العربي.

قالت الشركة في بيان إنها ستسعى لاقتناص فرص استثمارية من خلال المشاريع المشتركة ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. تتوقع “برجيل”، التي تدير 39 مستشفى ومركزاً طبياً، التوصل إلى اتفاقيات خلال الأشهُر المقبلة.

كانت وكالة “بلومبرج” قد نشرت في وقت سابق من هذا الشهر أن “برجيل” تسعى لجمع 750 مليون دولار على الأقل من طرح عامّ أوّلي في أبوظبي هذا العام.