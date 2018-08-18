برتوكول لتطوير وادي البيضا والجبيل في جنوب سيناء بنحو 61 مليون جنيه

المال - خاص وقع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق_العشوائية، ملحقى بروتوكولى تعاون بين المحافظة والصندوق، لتنفيذ أعمال صناعية لحماية منطقة وادي_البيضا بمدينة دهب من أخطار السيول، وتنفيذ محطة صرف صحي وخط طرد لخدمة تجمع سكني جارٍ إنشاؤه

المال – خاص

وقع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق_العشوائية، ملحقى بروتوكولى تعاون بين المحافظة والصندوق، لتنفيذ أعمال صناعية لحماية منطقة وادي_البيضا بمدينة دهب من أخطار السيول، وتنفيذ محطة صرف صحي وخط طرد لخدمة تجمع سكني جارٍ إنشاؤه ويضم 62 منزلاً بدوياً لأهالي منطقة الجبيل بمدينة الطور.

وقال المهندس خالد صديق: تندرج منطقة وادي البيضا بمدينة دهب، بالخريطة القومية للمناطق غير الآمنة كمنطقة مهددة للحياة، حيث تقع المنطقة شمال غرب مدينة دهب فى الطريق المؤدي إلى مدينة نويبع، موضحاً أن وادي البيضا يضم المناطق التالية (منطقة مساكن مبارك – منطقة العصلة – إسكان الشباب – بعض المباني العشوائية المخالفة، وسيتم إزالتها – محطة كهرباء – محطة المياه)، وجميعها مُهددة بسبب أخطار السيول.

وأضاف المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية: يهدف ملحق اتفاقية التعاون إلى توفير التمويل من الصندوق لمحافظة لجنوب سيناء، لتنفيذ أعمال حماية صناعية، لإزالة الخطورة عن مناطق وادي البيضا بمدينة دهب، من خلال تنفيذ وإنشاء بحيرة صناعية بمجري وادي البيضا، واستغلال ناتج الحفر فى عمل حاجز ترابي خلفها، مع عمل مفيض بالحاجز لإمرار التصرفات الزائدة، وتحويل مسار المدق الجبلى الموجود بالوادي، بتكلفة إجمالية قدرها 7.27 مليون جنيه.

وأوضح المهندس خالد صديق، أنه سيتم تنفيذ محطة صرف صحي وخط طرد، بتكلفة نحو 24.647 مليون جنيه، لخدمة تجمع سكني يقوم صندوق تطوير المناطق العشوائية بتمويله، ويتضمن إنشاء 62 منزلاً بدوياً لتسكين أهالي منطقة الجبيل بمدينة الطور، بمنازل بدوية آمنة، موضحاً أن إجمالى التمويل الذى يوفره الصندوق للمحافظة لتطوير منطقة الجبيل بمدينة الطور (إنشاء المنازل ومحطة الصرف الصحى وخط الطرد)، نحو 53.118 مليون جنيه.

