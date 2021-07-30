برتوكول تعاون بين gig للتأمين ومجموعة Comin اللبنانية لترويج منتجات الأولي إلكترونيًا

أبرمت شركة gig للتأمين- مصر، برتوكول تعاون مع مجموعة شركات Comin لتتولي الثانية ترويج منتجات شركة gig عن طريق التطبيقات الإكترونية والنمطية.

ومن المعروف شركة Comin اللبنانية، أسسها روفائيل زكار عام 2017 ، بهدف تغيير صورة التأمين التقليديّة في الأسواق الإقليميّة.

أبرم البرتوكول كلِ من علاء الزهيري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “gig” للتأمين – مصر ، و روجيه زكار ، الرئيس التنفيذي لمجموعة Comin.

في سياق متصل، علمت “المال” أن البرتوكول المُبرم بين gig وبين Comin ، تم عبر شركة MGM لوساطة التأمين في مصر ، والتي يرأسها روجيه مكس روجيه زكار ، والتي ستتولي تسويق منتجات gig من خلال التطبيقات الإلكترونية التي تمتلكها Comin .

وتشير بعض الاحصاءات الخارجية الى تأثير شبكات التواصل الاجتماعى على التسويق الإلكتروني أن 63% من الشركات التي تستخدم الشبكات الاجتماعية زادت فعالية التسويق أكثر من الوسائل الأخرى.

ومن بين مزايا التسويق الإلكتروني لوثائق التأمين ، أن شركات التأمين أصبحت تستخدام التقنيات الحديثة في مجالات تصميم الخدمات بدلاُ من أساليب التصميم التقليدية إذ توجد الكثير من البرمجيات الجاهزة والمفصلة لمثل هذه الخدمات التأمينية ، بالإضافة الي إنتاج وتقديم الخدمات التأمينية بإستخدام الكمبيوتر عن طريق شبكات الانترنت.

ومن بين المزايا ، الحصول على معلومات فورية عن مستوى الخدمات التأمينية في السوق التأميني والحصص التسويقية وذلك عن طريق شبكات الإتصالات المتطورة ، علاوة علي القيام بإعداد الدراسات الخاصة بالسوق والعملاء وسلوك الشراء.

وتسهم تقنيات التسويق الإلكتروني في التعرف على خدمات ما بعد البيع للمنتج التأميني للشركة ، واصبح بإمكان العميل القيام بمقارنة الوثائق والشروط المعروضة والأسعار بشكل مباشر وفي الوقت الحقيقي مما أتاح لهم فرصة البحث عن أفضل العروض .

ومن المعروف أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدر قراره رقم (122) لسنة 2015 بشأن الضوابط التكنولوجية – بإجازة إصدار شركات التأمين لبعض وثائقها الكترونيًا وتوزيعها باستخدام شبكة المعلومات ،ونص هذا القرار على جواز الإصدار والتوزيع الإليكتروني لوثائق تأمين نمطية مباشرة لعميل شركة التأمين أو توزيعها بواسطة عدد من الجهات التي حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع.واشترطت الهيئة أن تصدر موافقة مسبقة لكل شركة تأمين ترغب فى تفعيل تلك الآلية وإتاحة توزيع وثائق التأمين الكترونيا وهذه الوثائق تتضمن كل من: وثائق التأمين الإجباري عن المسئولية المدينة الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع (والمعروفة باسم السيارات إجباري) ووثائق تأمين السفر وكذلك وثائق التأمين المؤقت على الحياة التي لا تتطلب كشف طبى ووثائق التأمين متناهي الصغر.

ولتفعيل آلية الإصدار الإلكترونى اعتمدت الهيئة سداد أقساط وثائق التأمين الموزعة أليكترونيا باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى المعمول بها،ومن ضمنها الخصم المباشر من حساب بنكى أو بطاقات الدفع المصرفية وغيرها من وسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزى المصرى.

و صدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (730) لسنة 2016 بشأن الضوابط التنفيذية لوثائق التأمين النمطية الممكن إصدارها وتوزيعها إلكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات أن تتضمن النسخة المطبوعة إلكترونياً من وثيقة التأمين بصورة واضحة وكذا الشاشات على الموقع الإلكتروني لإدخال بيانات الوثيقة وطباعتها فقرة تفيد التأكيد على عملاء التأمين بأن الجهة القائمة بالتوزيع ما هي إلا قناة للتسويق والتوزيع وغير مسئولة عن شروط وأحكام منتجات التأمين التي يتم تسويقها ولا عن سداد أية تعويضات، وأن المسئولية تقع على شركة التأمين المتعاقد معها وحدها.