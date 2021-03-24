برتوكول تعاون بين «مطروح» و«التنسيق الحضارى» لتطوير منطقة الجامع الكبير

استقبل خالد شعيب، محافظ مطروح، بمكتبه اليوم الأربعاء، محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والوفد المرافق بحضور دينا عثمان، نائب المحافظ، وأشرف إبراهيم، السكرتير العام، وإبراهيم الحفيان مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.

رؤية حضارية مع الحفاظ على الرؤية البصرية

يأتى ذلك ذلك استعدادا لتوقيع برتوكول للتطوير والتنسيق الحضارى، لمنطقة الجامع الكبير، وقلعة شالى بسيوة، وفقا لرؤية حضارية مع الحفاظ على الرؤية البصرية والطابع البيئي المميز لواحة سيوة

وفي سياق آخر قام محافظ مطروح مساء أمس، بتكريم عدد من النماذج المشرفة للمرأة بمطروح ومنهن سليمة عبد الرحيم، مقررة المجلس القومي للمرأة، وشادية محمد علي، مدير مستشفى مطروح العام سابقا، وأم العز بريك، مدير مركز إعلام مطروح، وتهاني فرج، دكتوراة في التربية ومحو الأمية.

كما كرم أمل حامد، بالإرشاد الزراعى، وإفراج حسن عبد المحسن، لكفاحها فى تربية 3 أبناء مكفوفين، ووصلهم إلى مراحل تعليمية متقدمة، كما تم تكريم كلا من النائبة فتحية السنوسى، والنائبة سحر عيد، ودينا عثمان نائب محافظ مطروح.