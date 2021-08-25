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برتوكول تعاون بين مجلس التعليم الكندي وشركة ماساتشوستس لإنشاء 10 مدارس ذكية

ماساتشوستس ستقوم طبقًا للبروتوكول بتشكيل تحالف لإنشاء 10 مدارس دولية بجمهورية مصر العربية خلال السنوات العشر المقبلة.
جهاد سالم 9:56 م, الأربعاء, 25 أغسطس 21 9:56 م, الأربعاء, 25 أغسطس 21

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أعلن مجلس التعليم الكندي توقيع بروتوكول تعاون مع شركة ماساتشوستس لإنشاء وتطوير وإدارة المدارس. ويهدف بروتوكول التعاون المبرم بين الجانبين إنشاء مدارس كندية ذكية دولية بمصر. وقَّع برتوكول التعاون عن مجلس التعليم الكندي د. إيمان العال المدير الإقليمي لمجلس التعليم الكندي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعن شركة ماساتشوستس لإنشاء وتطوير وإدارة المدارس المهندس أحمد شاهين الاستشاري الهندسي ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة.

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وأكد شاهين أن ماساتشوستس ستقوم طبقًا للبروتوكول بتشكيل تحالف لإنشاء 10 مدارس دولية بجمهورية مصر العربية خلال السنوات العشر المقبلة.

وستُدرِّس المدارس المزمعة المناهج الكندية، وذلك تماشيًا مع التوسع الذي يقوم به المجلس الكندي، خاصة مع افتتاح عدد من الجامعات الكندية بالمنطقة، وتفعيل المنظومة التعليمية الكندية المتواجدة بمنطقة الشرق الأوسط بمرحلتيها ما قبل الجامعية والجامعية.

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ويتضمن البروتوكول قيام المجلس التعليمي الكندي بدعم افتتاح أفرع لمدارس كندية داخل مصر من خلال شركة ماساتشوستس، كما سيعمل المجلس على تقديم الدعم الثقافي والأكاديمي والتدريب اللازم ليشمل مدارس وهيئات عدة داخل مصر والمنطقة كامله.

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بقلم جهاد سالم

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