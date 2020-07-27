برتوكول تعاون بين صندوق تطوير التعليم وجامعة بني سويف التكنولوجية

تم بدء الدراسة في جامعة بني سويف التكنولوجية، العام الدراسي الماضي، 2019/2020.

وقع صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ممثلا في مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم ، بروتوكول تعاون مع جامعة بني سويف التكنولوجية.

ويهدف البرتوكول للاستفادة من الإمكانيات المادية (ورش ومعامل)، والبشرية بمجمع الفيوم لاستكمال تنفيذ الجزء العملي لبعض المقررات الدراسية لطلاب جامعة بنى سويف .

جدير بالذكر أنه تم بدء الدراسة في جامعة بني سويف التكنولوجية، العام الدراسي الماضي، 2019/2020.

يأتي ذلك في إطار جهود الصندوق في تطوير التعليم الفني والتكنولوجي بالمراحل التعليمية المختلفة من أجل تنمية المجتمع وإعداد خريجين فنيين وتكنولوجيين ذوي مهارة عالية تتماشى مع المعايير القومية والدولية للمهارات والمعارف وبمشاركته مع العديد من الجهات التعليمية محليا ودوليا.

وقال الدكتور أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم ، إن الصندوق سيقوم من خلال هذا البروتوكول بالمساهمة فى تقديم الخدمات التعليمية والارشادية التكنولوجية المتقدمة لطلاب جامعة بنى سويف التكنولوجية للمراحل التعليمية المختلفة حسب ما سيتم الاتفاق عليه لكل فصل دراسي.

وأضاف الحيوي أنه سيتم توفير الكوادر البشرية المدربة والإدارية اللازمة لضمان فاعلية الخدمة التعليمية المطلوبة، بالإضافة إلى إتاحة المعدات والورش والمعامل لطلاب الجامعة.

وذلك خلال فترة تنفيذ البرتوكول حسب ما سيتم الاتفاق عليه لكل فصل دراسي وبما لا يتعارض مع الخطة التدريسية لطلاب المجمع، مع تقديم نموذج تقييم ومتابعة لبيان مدى انتظام طلاب جامعة بني سويف التكنولوجية في حضور الدروس العملية.

وأوضح الحيوي أن جامعة بني سويف ستقوم بموافاة مجمع التعليم التكنولوجي في الفيوم بالخطة الدراسية لكل فصل دراسي.

وتشمل الخطة الدراسية، المحتوى العلمي والساعات التدريسية المطلوب تنفيذها بالمجمع التكنولوجي خلال فترة البرتوكول وقائمة بعدد الطلاب المستفيدين من البرتوكول لكل مادة دراسية على حدة.

على أن تسلم في الأسبوع الأول لكل فصل دراسي وذلك لضمان نجاح التعاون بين الصندوق وجامعة بني سويف التكنولوجية، ولضمان التزام طلاب الجامعة المستفيدين من البرتوكول، باللوائح والقواعد المتبعة للمجمع التكنولوجي أثناء تواجدهم داخل المجمع التكنولوجي.