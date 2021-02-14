اقتصاد وأسواق

برتوكول تعاون بين جمعية الهلال الأحمر المصري ومنصور شيفروليه

بموجب البروتوكول تُهدى شركة منصور شيفروليه جمعية الهلال الأحمر عدد 8 سيارات لتقديم الخدمات للمجتمع المصرى
مدحت إسماعيل 4:59 م, الأحد, 14 فبراير 21 4:59 م, الأحد, 14 فبراير 21

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شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر توقيع بروتوكول تعاون بين شركة منصور للسيارات “منصور شيفروليه” وجمعية الهلال الأحمر المصري.

وقع البروتوكول من جانب الهلال الأحمر المصري الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذى لجمعية الهلال الأحمر المصري، ومن جانب شركة منصور شيفروليه عبد الله احمد عبد الله مدير إدارة العلاقات الحكومية، بحضور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لمؤسسات المجتمع المدني ورندا رزق مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للمسئولية المجتمعية والدعم الفني.

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وقالت نيفين القباج إن جمعية الهلال الاحمر المصري جمعية عريقة تقدم خدماتها في أوقات الاغاثة والنكبات ، كما ان لديها أكثر من 30 ألف متطوع ولعبت دورًا مهما خلال أزمة كورونا، وكذلك أزمة السيول.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة تكثف جهودها خلال الفترة الحالية مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، وهناك تدعيم وعلاقة شراكة مع القطاع الخاص، مشيدة بتبرع شركة منصور للسيارات “منصور شيفروليه ” بـ 8 سيارات لتقديم الاغاثة، كبداية شراكة وتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص.

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وبموجب البروتوكول تُهدى شركة منصور شيفروليه جمعية الهلال الأحمر عدد 8 سيارات لتقديم الخدمات، وهى عبارة 4 سيارات ميكرباص و2 سيارة نصف نقل، إضافة إلى 2 سيارة سيدان وكذلك كافة مستندات الملكية، وتلتزم جمعية الهلال الأحمر بتنفيذ المشروع والإعلان عنه بعد الحصول على التراخيص اللازمة.

وتبذل جمعية الهلال الأحمر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى جهوداً كبيرة في مختلف المجالات و من بينها المجال الصحي عبر تقديم خدماتها في 7 مستشفيات، 50 عيادة طبية، 30 قافلة طبية، 5 بنوك دم، 43 جهاز غسيل كلوي، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي الاجتماعي للمستفسيدين ، وتقديم التدريب على الإسعافات الأولية، ليبلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمات المقدمة في هذا المجال عدد 3,017 مليون مواطن، كما يضم الهلال الأحمر المصري أكثر من 30 ألف متطوع على مستوى الجمهورية.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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