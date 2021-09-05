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برتوكول تعاون بين جامعة ميريت وأكاديمية طيبة والسفارة الفلسطينية بالقاهرة

تخفيض رسوم الطلبة الفلسطينيين
جهاد سالم 1:42 م, الأحد, 5 سبتمبر 21 1:42 م, الأحد, 5 سبتمبر 21

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وقع الدكتور صديق عفيفى رئيس مجلس أمناء جامعة ميريت بسوهاج الجديدة ورئيس مجلس إدارة مؤسسات طيبة التعليمية برتوكول تعاون مع الدكتور ناجى الناجى المستشار الثقافي للسفارة الفلسطينية بالقاهرة لتسهيل التحاق الدارسين الفلسطينيين بكليات جامعة ميريت ومعاهد ومدارس مؤسسات طيبة التعليمية.

ويتضمن البرتوكول تخفيض رسوم الطلبة الفلسطينيين في كل من معاهد “طيبة” العليا ومدارس “طيبة المتكاملة للغات”، وجامعة ميريت، لتخفيف الأعباء على الطلبة الفلسطينيين وتيسير العملية التعليمية لهم في شتى المراحل الدراسية.

واتفق الطرفان على دعم وتعزيز التعاون الأكاديمي في المجالات الدراسية، وأن تعامل إدارة جامعة ميريت ومعاهد “طيبة” العليا ومدارس “طيبة” الطلبة الفلسطينيين معاملة الطلبة المصريين، وتحديد نسبة إعفاءات خصم من الرسوم المقررة للطالب المحتاج الذي توصي السفارة بمساعدته بعد موافقة إدارة جامعة ميريت ومؤسسات طيبه التعليمية.

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كما اتفق الجانبان على تبادل المواد في المجال الثقافي والتعليم والبحث والنشر العلمي وتبادل المعلومات الأكاديمية، وإجراء البحوث المشتركة وتنظيم المؤتمرات في التعليم والبحث العلمي، وتنظيم الفعاليات والأنشطة الثقافية والأكاديمية المشتركة ، وذلك خلال زيارة لوفد فليسطيني ، ضم الدكتور إياد ابو الهنود مسئول الشؤون الأكاديمية والبعثية بالسفارة وسليم موسى التلونى مسؤول شؤون الجامعات والأنشطة الطلابية بالسفارة.

حضر توقيع البروتوكول التعليمى بين الجانبين رئيس جامعة ميريت سوسن مرسي، ومدير إدارة الوافدين أحمد السيد، وأمين عام الجامعة شريف حمدان، ومدير إدارة الوافدين والتعاون الدولي لمجموعة طيبه التعليمية رشا جوهر، وعميدة المعهد العالي للحاسب هناء الخطيب ، ومن سفارة فلسطين مسؤول شؤون الجامعات والأنشطة الطلابية بالسفارة سليم التلولي، ومسؤول الشؤون الأكاديمية والبحثية إياد أبو الهنود.

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ورحب الدكتور صديق عفيفى بوفد السفارة الفلسطينية وسائر أطياف الشعب الفلسطيني .كما اعرب عن ترحيبه بكل شاب وشابة من فلسطين ، مؤكدا أنهم داخل بلدهم مصر .

زاكد عفيفي على تقديم كل التيسيرات والدعم المتاح للشباب الفليسطيني ، وذلك حبا في فلسطين ودعما للأمن القومي المصري خاصة والأمن العربي عامة.

وأكد عفيفى على حرص إدارة مؤسسات طيبه الأكاديمية وجامعة ميريت على تكوين خريجين يتمتعون بالاستقلالية العلمية والمهارات الحديثة فى كافة التخصصات بما يمكنهم من مواجهة تحديات العصر والتعامل مع سوق العمل الدولى فضلا عن خدمة مجتمعاتهم وقضاياهم الملحة .

وأضاف: إننا نهتم ببناء الشخصية العلمية والعملية القائمة على الهوية الوطنية العربية القادرة على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية الصعبة.

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ومن جانبه أشاد المستشار الثقافي للسفارة الفلسطينية الدكتور ناجى الناجى باهتمام العاملين بجامعة ميريت وأكاديمية طيبة بزيارة وفد السفارة الفلسطينية بالقاهرة .

وقال إن هذا الود والترحيب ليسا جديدين على الشعب المصرى ونخبته تجاه أبناء الشعب الفلسطيني وممثليه فى كافة المجالات”

وأضاف ” الناجى” أن دولة فلسطين تهتم بتعليم أبنائها حيث تعتبر فلسطين من أقل الدول فى العالم على مستوى نسبة الأميين، كما أن الطلاب الفلسطينيين لديهم الشغف والحرص على التعلم طوال الوقت.

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بقلم جهاد سالم

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