وقعت الجامعة البريطانية، بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة، بهدف تبادل الخبرات في المشروعات المشتركة لخدمة وتنمية المجتمع.

ويتضمن البرتوكول انخراط الجامعة في مجال الخدمة المجتمعية من خلال تزويد المؤسسة بما تتطلبه من أنشطة وموارد بشرية.

وكذلك تبادل الخبرات في المشروعات المشتركة في خدمة وتنمية المجتمع الاستثمار في الكوادر البشرية بالقرى وتحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة.

برتوكول تعاون بين الجامعة البريطانية ومؤسسة حياة كريمة

كما يتضمن البروتوكول تقديم الجامعة بكلياتها المختلفة ومراكز البحوث المتخصصة، البحوث المتطورة في مجالات التخصص فيما يتعلق بالعمل وبما يساعد في عمل مؤسسة حياة كريمة وقدراتها التخطيطية والتنفيذية.

وتحدد المؤسسة ما تحتاجه من أبحاث وفقاً لخطة عمله التنموية والاجتماعية، وتفعيل الاستراتيجية المشتركة بين الجانبين، ومشاركة الرؤى والأهداف لتعظيم الاستفادة من قدرات الطرفين لتوفير الخدمات المجتمعية التي تسهم في تحقيق رؤية مصر 2030.

ويتضمن البروتوكول تخطيط وتنفيذ مشاريع ومبادرات للتنمية، مثل تنظيم وإطلاق القوافل الطبية في تخصصات طب الأسنان والتمريض والصيدلية والصحة النفسية والصحة العامة.

وتوفير الرعاية الطبية بمستشفى الأسنان التابعة لكلية طب الأسنان بالجامعة وبما يتماشى مع الطاقة الاستيعابية للمستشفى.

كما ستقدم الجامعة البريطانية الخدمات الصحية النفسية داخل مركز الاستشارات النفسية بكلية الآداب بما يتماشى مع الطاقة الاستيعابية لمركز الصحة النفسية.

والعمل على إنخراط الجامعة في مجال الخدمة المجتمعية من خلال تزويد المؤسسة بما تتطلبه من أنشطة وموارد بشرية وتبادل الخبرات في المشروعات المشتركة في خدمة وتنمية المجتمع.

ووقع البروتوكول الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، وآية عُمر القماري، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، بحضور فريدة خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر.

وحضر توقيع البرتوكول ياسمين خميس عضو مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، والسفير الدكتور مصطفى الفقي، عضو مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر.

فضلا نواب رئيس الجامعة وعددًا من عمداء الكليات، وممثلي مبادرة حياة كريمة وطلاب الجامعة.

وتعد الجامعة البريطانية أول جامعة خاصة في مصر توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

وقال الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن الجامعة البريطانية تعد أول جامعة خاصة توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

ولفت لطفي الي أن الاتفاقية المبرمة تعكس فلسفة الجامعة ورؤيتها المتمثلة في خدمة المجتمع

وقال لطفي ان الجامعة البريطانية بدأت اليوم رسميًا في رحلة ستستمر حتى يتم الوصول إلى العدالة المجتمعية لجميع شرائح المجتمع لضمان حياة أفضل وأكثر صحة وإشباعًا لجميع المواطنين.”

وتابع لطفي أن توقيع هذا البروتوكول بين الجامعة البريطانية ومؤسسة حياة كريمة، يأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

واتساقًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون الفعال بين كل فئات المجتمع لتضمين الوصول إلى الفئات المستهدفة.

ومن جانبها اشارت آية عمر توقيع إلي أن توقيع البرتوكول مع الجامعة البريطانية يأتي ضمن سلسة من الشراكات مع شركاء النجاح من كافة جهات ومؤسسات المجتمع.

وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة و التي تخدم أكثر من 58 مليون مواطن في مختلف قري الريف المصري بمحافظات الجمهورية والتي تعتبر أكبر مشروع تنموي علي مستوي العالم.

ولفتت إلي انه قد بدأ بالفعل التعاون مع الجامعة البريطانية منذ شهر أغسطس الماضي وذلك في قوافل أنت الحياة التي اطلقتها مؤسسة حياة كريمة في محافظة الفيوم ضمن أول قافلة تنموية شاملة في اطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

و قال الدكتور عمرو سعدة، قائد مجموعة عمل حياة كريمة، وقائد التحول الاستراتيجي بالجامعة البريطانية، إنه تم تشكيل مجموعة عمل حياة كريمة في الجامعة البريطانية.

و تضم أعضاء في البرلمان ، ولاعبون أولمبيون، وخبراء في الاقتصاد والسياسية والمناخ والطاقة النظيفة، وأطباء أسنان، وعلماء نفس، وخبراء في القانون وخبراء في الحاسب الآلي.

وتابع سعدة، أن المجموعة أنُشئت من الأكاديميين الشباب بهدف موائمة أنشطة الجامعة المختلفة بما في ذلك التدريس والتعلم والبحث وخدمة المجتمع مع مبادرة حياة كريمة وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وتوفر الجامعة عن طريق طلابها وفرق العمل المختلفة عدد من الطلاب المتطوعين للقيام بالأعمال الميدانية وفقًا للتنسيق بينها وبين المؤسسة.

فضلًا عن تقديم الاستشارات والندوات والمحاضرات العامة وورش العمل في مجالات التخصص المتوفرة في جميع كليات الجامعة.

والقيام بأعمال التنمية المجتمعية والاستثمار في الكوادر البشرية في القرى التي تحددها مؤسسة حياه كريمة.