برتوكول تعاون بين «التعليم» و«إديوميتر مصر» لتنظيم المسابقات العلمية الدولية

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بروتوكول تعاون مع شركة “إديوميتر مصر” بشأن تنظيم المسابقات العلمية الدولية.

وقع البروتوكول د.محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم ، للتعليم الفني والمهندس أحمد محمد محمد حسب الله مدير عام شركة “إديوميتر مصر”.. بحضور الدكتورة راندا شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتور محمود رمضان المدير التنفيذي للشركة.

ونص البروتوكول على أن وزارة التربية والتعليم تقوم برعاية جميع المسابقات العلمية الدولية التي تقدمها الشركة.

بالإضافة إلى تشكيل لجنة تنسيقية للإشراف وإدارة المسابقات، والاختبارات الدولية بالمدارس، وتطبيق مبادئ ضمان وجدية، وسرية الاختبارات.

وكذلك نشر المسابقات العلمية الدولية، والتوعية بأهدافها بجميع مدارس الجمهورية، وكافة مراحلها وصفوفها الدراسية.

وطبقا للبروتوكول ستقوم شركة “إديوميتر” بعقد ورش عمل للجنة التنسيقية لإدارة المسابقات العلمية والدولية، بالتنسيق مع تقديم الدعم الفني للجنة التنسيقية بالمشروع.

وكذلك عمل عرض توضيحي كامل لمسئولي ومنسقي المدارس في بداية كل عام دراسي؛ لبيان كافة المسابقات الدولية التي يتم تنظيمها، وكيفية الاشتراك بها.

وتضمنت بنود البروتوكول (نطاق أعمال هذا البروتوكول) إقامة وتنظيم المسابقات العلمية الدولية، مثل: “كانجارو الدولية للرياضيات, كانجارو الدولية للغويات الأولمبياد الدولية للغة الإنجليزية (HIPPO)، مسابقات سنغافورة التابعة لـ (SIMCC)، … إلخ.

وذلك للطلاب المصريين من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي.

وأكد الدكتور محمد مجاهد أن البروتوكول يأتي فى إطار خطة الوزارة لإعداد طلاب قادرين على الإبداع، والتفكير العلمي، والتنافسية مع أقرانهم من شتى أنحاء العالم.

وكذلك في ضوء رؤية مصر (2030)، والتي تستهدف إعداد طالب قادر على التنافسية، والتمييز، والإبداع،

وأكد المهندس أحمد محمد محمد حسب الله مدير عام شركة “إديوميتر مصر” أن توقيع البروتوكول مع وزارة التعليم يعكس إيمان الشركة بالدور الوطني المنوط بها؛ للمساعدة في توفير فرص المنافسة للطالب المصري عالميًّا.

وكذلك الارتقاء بالعملية التعليمية، ورغبته في تشكيل وإعداد أجيال وطنية مصرية قادرة على تمثيل مصر في المحافل العالمية، والمنافسة العلمية.

وأوضحت الدكتورة راندا شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام أن البروتوكول يهدف إلى المساهمة في تحقيق الهدف الاستراتيجي الثالث في محور التعليم، بخطة الدولة للتنمية المستدامة (2030).

فضلا عن المساهمة في تحسين ترتيب مصر في المنافسات العلمية العالمية، و تحقيق التنمية المستدامة للمشروع، واختيار وتأهيل عقول مصرية؛ لتمثيل جمهورية مصر العربية في المحافل العلمية الدولية.

بجانب اكتشاف الطلاب والطالبات المتميزين علميًّا؛ لإلحاقهم بالبرامج التدريبية ورعاية جميع المسابقات العلمية الدولية التي يقدمها الطرف الثاني.