برا وبحرا وجوا .. حكومة السراج في ليبيا تطلب الدعم العسكري التركي

قال مسؤول في العاصمة الليبية طرابلس اليوم الخميس إن حكومة فايز السراج في العاصمة الليبية طرابلس طلبت رسميا من تركيا الحصول على دعم عسكري جوي وبري وبحري.

ويستهدف الدعم صد هجوم تشنه قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر) التي تسعى للسيطرة على طرابلس.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق إن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا استجابة لطلب من طرابلس في وقت قريب قد يكون الشهر المقبل.

وأكد أردوغان أن بلاده ستلبي دعوة ليبيا لإرسال قوات للدعم بعد تمرير البرلمان مذكرة التفويض.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أجرى مساء اليوم الخميس ، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث تطورات بعض الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا.

وأكد السيسي دعم مصر لتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده، وأهمية الدور الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي لمكافحة الإرهاب.

وشدد السيسي في ذات الوقت على ضرورة وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.

وتلوح أنقرة منذ أسابيع باحتمال القيام بمهمة عسكرية في ليبيا.

وزار أردوغان تونس يوم الأربعاء لبحث التعاون بشأن إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا.

وقال يوم الخميس إن تركيا وتونس اتفقتا على دعم حكومة الوفاق الوطني.