«برايم» : 4 عوامل دعمت أداء ربحية «أموك» للعام المالي 2021- 2022

قالت بحوث شركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية”، إن هناك 4 عوامل دعمت ربحية “الإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك” للعام المالي المنتهي .

وقالت أن تلك العوامل تمثلت في التحسن في أحجام المبيعات، و ارتفاع متوسط ​​أسعار البيع بالنظر إلى حالة سوق النفط على مدار العام، و مزيج إنتاج أفضل، إلي جانب وجود فروق أفضل بين سعر النفط الخام والديزل.

وأضافت “برايم” في تقرير بحثي لها، أن صافي أرباح قبل الأقلية الأولية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية لعام 2021/2022 جاء عند 1.3 مليار جنيه بنمو 146% ​​سنوياً .

ولفتت إلي الأداء الجيد للأرباح نشأ عن تحسن بنسبة 81% على أساس سنوي في صافي الإيرادات بقيمة 18.4 مليار جنيه، إلى جانب تحسن بنسبة 4 نقاط مئوية على أساس سنوي في هامش مجمل الربح إلى 14%.

وقالت إن “أموك” حققت أرباحاً صافية للربع الرابع 2021/2022 قبل خصم حقوق الأقلية قدرها 465 مليون جنيه بنمو 31% ربع سنوياً في ضوء النمو المتتابع بنسبة 20% في إجمالي الإيرادات البالغ 6.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى تحسن كبير بمقدار 5.4 نقطة مئوية في هامش مجمل الربح إلى 20%.