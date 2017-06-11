برايم: 3 عوامل أوقفت قطار التضخم خلال مايو

مصطفى طلعتأرجعت بحوث شركة برايم القابضة للإستثمارات المالية انخفاض معدلات التضخم عن شهر مايو إلى 3 عوامل رئيسية، أولها بداية تأقلم الاقتصاد مع الصدمة الناتجة عن قرار تحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى اتباع برنامج الإصلاح الاقتصادي، علاوة على بداية انتهاء أثر سنة الأساس التي يعتمد عليها المنتجون في تح



مصطفى طلعت

أرجعت بحوث شركة برايم القابضة للإستثمارات المالية انخفاض معدلات التضخم عن شهر مايو إلى 3 عوامل رئيسية، أولها بداية تأقلم الاقتصاد مع الصدمة الناتجة عن قرار تحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى اتباع برنامج الإصلاح الاقتصادي، علاوة على بداية انتهاء أثر سنة الأساس التي يعتمد عليها المنتجون في تحديد أسعارهم.

وأوضحت “برايم”، في مذكرة بحثية حديثة حصلت عليها “المال”، أن معظم المنتجين كانوا قد اتجهوا إلي تسعير منتجاتهم على أساس سعر صرف أعلى بداية من شهر مايو 2016 بناء على أسعار السوق الموازية لتلبية احتياجاتهم من العملة الأجنبية علي أثر أزمة تدبير العملة الأجنبية.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هدوء وتيرة التضخم الشهري من تسارعها، في مايو الماضي، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ قرار تحرير سعر الصرف إلى 30.9% بتراجع نحو 2% مقارنة بشهر أبريل الذي سجل 32.9%.

وتوقعت “برايم” استمرار انعكاس الآثار الناتجة عن قرار التعويم في الفترة المقبلة لحين استقرار سعر الصرف والبدء في الانخفاض مجدداً والذى نتوقع أن يحدث بنهاية 2017، ومن بعدها سيكون العامل المؤثر على معدل التضخم هو المعروض النقدي من العملة الأجنبية والذى يتأثر بمعدل النمو وبسياسة البنك المركزي في طبع النقود.

وأكدت أن قرار الحكومة برفع الدعم على المرافق (الكهرباء والماء) وفواتير التليفون الأرضي والرسوم على الخدمات ومنها تراخيص السيارات إلى جانب رفع معدل ضريبة القيمة المضافة بحلول العام المالي 2017/2018 قد يدفع معدل التضخم إلى معدلات تاريخية مجدداً والتي من المتوقع أن يتم امتصاصها بنهاية 2017.

جدير بالذكر أن الحكومة أعلنت عن استهدافها معدل تضخم 21.6% بنهاية العام المالي 2016/2017 ومتوسط 15.2% في العام المالي 2017/2018.