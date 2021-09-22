«برايم»: 3 أسباب تُضعف أداء سوق الأسهم المحلية

أرجعت بحوث شركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية”، الضعف المستمر في سوق الأسهم المحلية إلى 3 أسباب، بجانب تراجعات الأسواق العالمية .

وأشارت “برايم” في تقرير بحثي لها اليوم إلى أن تلك العوامل تمثلت في حالة عدم اليقين بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية وانعكاساتها على التداول، وثانيها انخفاض حاد في مكونات EGX 70 متساوي الأوزان التي كانت تحلق عالياً مما أدى إلى طلبات تغطية حساب الهامش، مما يؤدي إلى تفاقم التأثير.

ولفتت إلى أن العامل الثالث تمثل في استمرار مبيعات المؤسسات المحلية ربما تحسباً لاستردادات خاصة بصناديق الاستثمار أو التأثر من طلبات تغطية حساب الهامش المحتملة بالسوق عامةً.

وأضافت أن ذلك أدى ذلك إلى انخفاض مؤشر EGX 30 وإن كان بمقدار أقل، فيما لفتت إلى أن مؤشر EGX 30 يتخلف عن مؤشر EGX 70 متساوي الأوزان حتى الآن .

وأنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم على صعود جماعي، إذ صعد المؤشر الرئيسي “egx30” بـ 0.93% وسجل 10596 نقطة، كما صعد المؤشر السبعيني “egx70 ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بواقع 3.1% وسجل 2679 نقطة، وصعد المؤشر متساوي الأوزان “egx50” بـ 3% عند 2291 نقطة، ونظيرهُ الأوسع نطاقًا “egx100” بـ 2.8% عند 3634 نقطة .

وسجلت تداولات الأسهم حوالي 1.1 مليار جنيه، فيما جرى التداول على نحو 189 سهم، هيمنت الحركة الصاعدة على 122 ورقة مالية من بينهم، وتراجع أداء 18 أخرين ولم يتغير أداء الباقية، فيما سجل رأس المال السوقي 701.039 مليار جنيه .