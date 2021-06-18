«برايم» : 17.9 جنيه سعر مستهدف لسهم «بي إنفستمنتس» وتوصية بزيادة الأوزان

وأرجعت "برايم" نمو الإيرادات بشكل أساسي إلى حصة جيزة سيستمز من الأرباح (التي تمثل حصة تبلغ 54% من إجمالي إيرادات بي إنفستمنتس) والتي قفزت إلى 33.1 مليون جنيه، مقابل 0.35 مليون جنيه في العام السابق.

حددت وحدة أبحاث بنك الاستثمار “برايم” السعر المستهدف لسهم شركة بي إنفستمنتس القابضة عند 17.9 جنيه، مع الإبقاء على توصية بزيادة الأوزان النسبية. وقالت “برايم”، في ورقة بحثية، إن نتائج أعمال بي إنفستمنتس القابضة أظهرت، خلال الربع الأول 2021، تحقيقها أداءً ماليًّا قويًّا مع نمو الإيرادات بمقدار 13% إلى 61 مليون جنيه، وارتفاع صافي الأرباح 34% إلى 51 مليون جنيه.

وأرجعت “برايم” نمو الإيرادات بشكل أساسي إلى حصة جيزة سيستمز من الأرباح (التي تمثل حصة تبلغ 54% من إجمالي إيرادات بي إنفستمنتس) والتي قفزت إلى 33.1 مليون جنيه، مقابل 0.35 مليون جنيه في العام السابق.

وبلغ هامش صافي الربح لـ”بي إنفستمنتس” 83% مع عائد على حقوق الملكية بلغ 14%، وتواصل الشركة التمتع بمركز مالي صحي وخالي من الديون مع مركز نقدي غني.

وبلغ رصيد النقدية وما يعادلها 657 مليون جنيه، في نهاية الربع الأول من 2021، وهو ما يمثل 29% من القيمة السوقية لسهم الشركة.

وقالت “برايم” إن المحفظة الاستثمارية شهدت بعض النتائج المتباينة في أدائها، ومن جهة، ارتفعت إيرادات جيزة سيستمز إلى 1.2 مليار جنيه (+123%)، وقفز صافي الربح إلى 74 مليون جنيه (مقابل مليون جنيه في العام السابق).

ويعزى هذا الارتفاع أساسًا إلى العائدات المقيدة المتعلقة بالمشروعات الكبرى التي حصلت عليها سابقًا، بحسب “برايم”.

علاوة على ذلك، تواصل جيزة سيستمز الاستفادة من النمو في مجال الرقمنة، بعد أن حصلت على مشروعات جديدة بلغت قيمتها 1.6 مليار جم في الربع الأول 2021.

بالإضافة إلى ذلك، افتتحت شركة جورميه إيجيبت- التابعة- متجرين جديدين في الجونة وغرب القاهرة، مما زاد من مساحة البيع بالتجزئة إلى 623.4 متر مربع.

وأضافت برايم: “شهدت منصة التجارة الإلكترونية لجورميه إيجيبت- كما توقعنا- نموًّا، مما أدى إلى مزيد من الاستثمارات في مراكز التوصيل لخدمة الطلبات المتزايدة عبر الإنترنت، في حين أن هذا أدى إلى انخفاض أرباح بي انفستمنتس، إلا أنها بمثابة حجر الأساس لدورة النمو الجديدة لشركة جورميه إيجيبت”.

وقالت إن”ابتكار” شركة المدفوعات الإلكترونية التي تمتلك بي انفستمنتس بها حصة تبلغ 20.3%، من المتوقع أن يتم طرحها في البورصة بحلول الربع الرابع من عام 2021.

وتابعت: “شهدت منصة “ابتكار” قيمة الأعمال المنفذة في الربع الأول من عام 2021 قيمة بلغت 5.8 مليار جنيه، والتي يمكننا القول أنها متوافقة مع افتراضنا الذي نشر في تقرير التغطية الأساسية الخاص بنا”.

وتوفعت أن تبلغ قيمة الأعمال المنفذة 18.8 مليار جنيه للعام المالي 2020، مما يعني متوسط للربع الثالث والربع الأخير يبلغ 5.2 مليار جنيه بناءً على قيمة الأعمال المنفذة المعلنة للنصف الأول 2020 والبالغة 8.4 مليار جنيه.

بالإضافة إلى ذلك، أتمت شركة فودافون مصرالفحص النافي للجهالة لشركتي ابتكار للدفع الإلكتروني مصاري وبي، ومن المتوقع أن تنتهي فوادفون من الاستحواذ على حصة تبلغ 20% في كلتا الشركتين قبل أن يتم الإعلان عن الطرح العام الأولي، مما سيعزز نمو ومركز شركة ابتكار.