برايم يوضح أثر واقعة «التجاري الدولي» على تعاملات القطاع البنكي بالبورصة هذا الأسبوع

أكد بنك استثمار برايم في تقرير حديث له، إن البنك التجاري الدولي في وضع قوي للغاية، إلا أن واقعة إقالة رئيس مجلس إدارته هشام عز العرب بسبب مخالفات جسمية –بحسب البنك المركزي- تؤثر على أداء القطاع البنكي في البورصة المصرية خلال تداولات الأسبوع الحالي بشكل كبير .

قال شهاب حلمي، محلل القطاع المصرفي في بنك الاستثمار برايم، إن تعاملات القطاع البنكي ستتأثر خلال الاسبوع القادم بشكل كبير، بسبب واقعة البنك التجاري الدولي.

توقعات بتأثر طفيف للتصنيف الائتماني للبنك حال ثبوت مخالفات

وفي الوقت نفسه استبعد حلمي أن يمتد ذلك الأثر ليطول أداء باقي البنوك، او أن يتم التحقيق في مخالفات مع بنوك أخري نظرا لسلامة الوضع المالي لأغلب البنوك بجانب المراجعة الدورية المنتظمة من البنك المركزي المصري.

وبخصوص احتمالية تأثر التصنيف الائتماني للتجاري الدولي، توقع حلمي تأثرا طفيفاً إذا ما ثبت وجود مخالفة، ما قد ينعكس على تصنيف بنوك أخري، و سيؤدي الي اجراءات حوكمة أقوي الفترة القادمة لدي ادارة كل بنك مما ينعكس ايجابيا فيما بعد علي تصنيف البنوك بشكل عام.

وأكد حلمي أن البنك التجاري الدولي في وضع قوي للغاية، وحتي في أسوأ الظروف، حال توقيع غرامات عليه أو عقوبات مالية سيكون مستعدا لها بشكل قوي نظرا لتوافر محفظة المخصصات لديه لمستويات قياسية تتعدي 2.5 مرة من حجم القروض غير المنتظمة .

وأشار حلمي إلى أنه حتى الآن لم يصدر بيان نهائي من لجنة المراجعة بخصوص “المخالفات الجسيمة التي ارتكبها رئيس البنك التجاري الدولي” حسب تصريح البنك المركزي، كما نفى المدير التنفيذي للتجاري الدولي أي مخالفات مالية تتعلق بأموال المودعين، وأوضح أنه تم زيادة مخصصات السحب داخل ماكينات السحب الآلي إلى 3 أضعاف تحوطا لمواجهة أي ذعر من العملاء.

وكان البنك المركزي المصري أصدر الخميس الماضي بيانا، قال فيه إنه تم إقالة رئيس مجلس إدارة التجاري الدولي هشام عز العرب بسبب مخالفات جسيمة، وفي المقابل نفى عز العرب إقالته، وارتكابه أي مخالفات عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.