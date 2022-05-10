«برايم»: وضع السيولة العالمي ومحركات التضخم قد يدفعان البنك المركزي المصري لرفع الفائدة خلال مايو الحالي

قالت بحوث شركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية” إن وضع خريطة السيولة العالمية ومحركات التضخم الأساسية قد يدفعان البنك المركزي المصري إلي رفع جديد في أسعار الفائدة خلال شهر مايو الجاري بما يزيد عن 100 نقطة أساس .

وأضافت أن معدل التضخم السنوي الرئيسي لإجمالي الجمهورية تسارع إلى 13.1% على أساس سنوي في أبريل، ارتفاعاً من 10.5% على أساس سنوي في مارس.

وأوضحت أن القراءة الحالية لمعدلات التضخم جاءت أعلى من توقعاتها البالغة 11%، مدفوعة بارتفاع أسعار الغذاء أعلى من المتوقع بشكل ملحوظ، مشيرة إلى أن القفزة السنوية لسلة الأغذية والمشروبات بلغت في حضر مصر 26%.

وأشارت إلى أن التضخم الشهري سجل 3.3% متأثرا أيضا بارتفاع أسعار المواد الغذائية، وأن التَضَافُر بين موسمية الطلب وارتفاع أسعار السلع العالمية وضعف الجنيه المصري أدى إلى تأجيج قراءات شهر أبريل.