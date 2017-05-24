برايم: نمو الإيرادات يقفز بأرباح أوراسكوم كونستراكشن 21.6%

ارتفعت الأرباح المجمعة لشركة أوراسكوم كونستراكشن، بمعدل 21.6% خلال الربع الأول من 2017، مقابل أرباح بلغت 25.9 مليون دولار بنهاية مارس 2016.

وأرجعت بحوث برايم القابضة للاستثمارات المالية ارتفاع الأرباح إلى نمو إيرادات الشركة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (بما في ذلك مصر) بنسبة 15.1٪ لتصل إلى 594.8 مليون دولار بالربع الأول، بالإضافة إلى نمو العمليات الأمريكية بنسبة 3.2٪ لتصل إلى 470.9 مليون دولار على أساس سنوي.

وأشارت “برايم”، في مذكرة بحثية، حصلت “المال” على نسخة منها، إلى أن الأرباح المجمعة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ارتفعت بنسبة 17.0٪ لتصل إلى 57.1 مليون دولار نتيجة تحسن العمليات الأمريكية، كما ارتفعت الأرباح من العمليات الأمريكية بنسبة 392.2٪ لتصل إلى 20.5 مليون دولار وذلك على خلفية ارتفاع الهامش إلى 4.4٪ مقابل 1.1٪ لنفس الفترة من العام السابق.

وأوضحت أن أوراسكوم كونستراكشن قد سجلت إجمالي قيمة عقود بحوالي 5.1 مليار دولار في الربع الأول من عام 2017، مقابل 5.3 مليار دولار في 2016 مع مشاريع جديدة بقيمة 387.4 مليون دولار في الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشملت المشاريع الجديدة محطة لتحلية المياه في مصر بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية الجاري، وتعمل الشركة على تحسين هيكل التكاليف النشاط في الولايات المتحدة، وبوجه عام، تمثل مصر 59.5٪ من إجمالي قيمة العقود لدى الشركة، بينما تمثل الولايات المتحدة 30.2٪.