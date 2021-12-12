برايم: نجاح طرح أبو قير يمهد الطريق لسلسلة كبيرة من الطروحات الثانوية

قالت بحوث شركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية”، إن نجاح طرح شركة “أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية” يمهد الطرح لسلسة كبيرة من الطروحات الثانوية المنتظرة، بعيدًا عن الطروحات الأولية المخطط لها .

وأضافت في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ، أن تنفيذ الطرح الثانوي المتعلق بشركة أبو قير للأسمدة من خلال بيع حصة تبلغ 10% أدي إلى ارتفاع هائل للسهم.

ولفتت إلي أنهُ على الرغم من إتمام البيع بخصم حاد عن السعر المستهدف الذي حددتهُ “برايم” خلال 12 شهر والبالغ 31 جنيها للسهم، فقد ارتفع السهم بجدارة، حيث بدأ السوق يدرك مدى انخفاض سعر السهم بالنسبة لأساسياته القوية

وأكدت على رؤيتها بأن أنشطة الاندماجات والاستحواذات تستمر في استقطاب الاهتمام، في ضوء التقييمات المنخفضة في العديد من القطاعات، ما يجعل تكاليف الاستبدال للعديد من الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية أعلى بكثير من القيمة السوقية الحالية.