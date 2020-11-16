«برايم» : نتائج أعمال الشركات المقيدة بالبورصة في الربع الثالث جاءت متباينة

وأشارت "برايم" إلى أن قطاع العقارات انتعش إلى حد ما بالربع الثالث، على خلفية ارتفاع تسليم الوحدات بعد تخفيف الإغلاق.

قالت بحوث شركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية” إن نتائج أعمال الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، خلال الربع الثالث من العام الحالي جاءت متباينة بشكل عام.

ولفتت، في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منه، إلى أن هناك بعض القطاعات التى تعافت من حالة الضعف التي شهدتها بالربع الثاني على خلفية عمليات الإغلاق الناجمة عن كوفيد- 19، في حين استمرت بعض الصناعات، مثل الأسمنت، في المعاناة بالربع الثالث بسبب زيادة المعروض بالسوق.

وأشارت “برايم” إلى أن قطاع العقارات انتعش إلى حد ما بالربع الثالث، على خلفية ارتفاع تسليم الوحدات بعد تخفيف الإغلاق.

وتابعت: “تأثرت نتائج البنوك على خلفية، ارتفاع تراكم المخصصات وانخفاض أسعار الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس”.

كما أشارت إلى أن كلًّا من قطاع التعليم والاتصالات والقطاعات الدفاعية، قد حقق نموًّا كبيرًا في الأرباح.

وأوضحت أن شركات الرعاية الصحية حققت أداءً متباينًا مع تحول بعض الشركات من الخسائر إلى الأرباح، مثل ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، بينما ظلت شركات الأدوية الأخرى تعاني ركود أو انخفاض نمو الإيرادات.

وعلى صعيد آخر أوصت “برايم” بالنظر في الشركات ذات الرافعة المالية العالية في القطاعات التي من المفترض أن تتعافى، مثل بالم هيلز للتعمير، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس في عام 2020 وحتى الآن.