«برايم» : من السابق لأوانه رفع أسعار الفائدة خلال يونيو الحالي

قالت بحوث شركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية”، إنه من السابق لأوانه أن يقرّ البنك المركزي المصري زيادة جديدة لأسعار الفائدة خلال شهر يونيو الحالي. وأضافت بحوث “برايم” أنه من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، ولكن ليس قبل يوم الخميس الموافق 23 يونيو من الشهر الحالي.

وأوضحت “برايم” أن قراءة التضخم لشهر مايو المُعلنة مؤخرًا، والتي بلغت 13.5%، جاءت متوافقة مع توقعاتها لهذا الشهر.

ورأت أن البنك المركزي المصري سيختار الانتظار للاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية وتأجيل رفع أسعار الفائدة إلى أغسطس بواقع 100 نقطة أساس، ثم نوفمبر 100 نقطة أساس أخرى.

ولفتت “برايم” إلى أن السبب في رؤيتها بكون رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في يونيو سابقًا لأوانه، هو أن رفع أسعار الفائدة يعني زيادة عجز الموازنة في ضوء مدفوعات الفائدة المرتفعة.