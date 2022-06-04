«برايم»: مصروفات التمويل ضغطت على صافي ربحية «دومتي» الربع الأول من العام

قالت بجوث شركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية” إن مصروفات التمويل مثلت عامل ضغط على صافي ربحية شركة “الصناعات الغذائية العربية – دومتي” الربع الأول من العام الجاري.



وقالت “برايم” إن “دومتي” أعلنت عن نتائجها المالية المجمعة خلال الربع الأول 2022، والتي أظهرت تحولها إلى الربحية، محققة صافي أرباح قدرها 50 مليون جنيه مقارنة بصافي خسائر بلغت 3 ملايين جنيه في العام الماضي.

ولفتت إلي أن “دومتي” حققت زيادة في الإيرادات إلى 1.1 مليار جنيه بنمو 73% على أساس سنوي، محققة أعلى نمو على أساس سنوي منذ 2017.

وفي الوقت نفسه، قالت “برايم” إن هامش مجمل الربح أظهر تحسنا، ليصل إلى 24% بنمو 3.5 نقطة مئوية، بالإضافة إلى تحسن الأرباح قبل الفوائد والضرائب، لتصل إلى 99 مليون جم على خلفية تراجع نسبة المصروفات البيعية والعمومية والإدارية إلى الإيرادات إلى 16.1% بهبوط 4.5 نقطة مئوية.

ولفتت إلى أن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك أظهرت ارتفاعاً أيضاً، حيث وصلت إلى 122 مليون جنيه مما يعني زيادة هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغ قدره 10.9% بنمو6.6 نقطة مئوية).

وقالت إن الظروف النقدية المتشددة ستضع ضغوطاً على صافي هامش الشركة، خلال الفترة المقبلة .