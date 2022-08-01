«برايم للسمسرة» تقتنص 35% من تعاملات الصفقات بالبورصة المصرية في يوليو (جراف)

اقتنصت شركة برايم لتداول الأوراق المالية 35% من تعاملات الصفقات بالبورصة المصرية، في يوليو الماضي، بقيمة 1.40 مليار جنيه. وكان حظ برايم الأعلى وبفارق كبير عن نظرائها من الشركات بتعاملات الصفقات خلال الشهر، حيث جاءت كايرو كابيتال سيكيورتيز في المركز الثاني بنسبة 17.2%، بقيمة تعاملات 685 مليون جنيه، تلاها أرقام لتداول الأوراق المالية بنسبة 16.8%، بقيمة 670 مليون جنيه.

ورابعًا جاءت التجاري الدولي للسمسرة بنسبة 8.6%، بقيمة 345.39 مليون جنيه، وخامسًا جاءت هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بنسبة 4.6%، بتعاملات قيمتها 185.6 مليون جنيه.