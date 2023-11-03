«برايم للتطوير» توقع شراكة إستراتيجية مع «المصرية للاتصالات» لتقديم الأنظمة الذكية بمشروعاتها

تعاقدت شركة برايم للتطوير العقاري مع الشركة المصرية للاتصالات لتكون الشريك الاستراتيجي للخدمات الذكية وتوفير أنظمة ذكية بمشروعاتها المتنوعة في السوق العقارية.

وذلك ضمن خطة برايم لتطوير وإدارة مشروعاتها وفق أحدث الأنظمة التكنولوجية العالمية، وبما يعزز تفوق الشركة في المنافسة القوية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووقع التعاقد كلا من السيد الأستاذ اسحق أنور، رئيس مجلس الإدارة لشركة برايم للتطوير العقاري، والسيد الأستاذ محمد أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية للشركة المصرية للاتصالات بحضور مسئولي كلا الشركتين.

ومن جانبه قال إسحق أنور رئيس مجلس إدارة شركة برايم للتطوير العقاري، إن توقيع الشركة اليوم بروتوكول تعاون مع شركة المصرية للاتصالات “we” لتصبح الشريك الاستراتيجي للشركة في مشروعاتها في العاصمة الإدارية يأتي في إطار رؤية وتوجه شركة برايم نحو التطور لتواكب بذلك أحدث الأنظمة الذكية ولتلبي احتياجات عملائها وتحقيق أحلامهم بتوفير أفضل جودة وأحدث خدمات.

اهم المشروعات

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة برايم للتطوير العقاري، أن الشركة لديها سابقة أعمال قوية في العاصمة الإدارية بتنفيذ مشروعي “Harmont”و”Midtower” بالإضافة إلى مشروع “ION” السكني الجديد القائم بالكامل علي الأنظمة الذكية في منطقة الـ “R8” بالعاصمة الإدارية الجديدة

هذا التنوع والنمو في محفظة مشروعات الشركة واقتناص فرص استثمارية جديدة، يعكس رؤية طموحة وخطة واضحة لدى الشركة تتناسب مع حجم وثقة عملائها ليس في مصر فقط وإنما أيضًا عملائها في الخارج.

قال شريف الدمياطي، رئيس القطاع التجاري بشركة برايم للتطوير العقاري، إن هذه الشراكة المتميزة تأتي في إطار خطة شركته للتعاون مع كيانات قوية وناجحة في تخصصات مختلفة، وتعد الشركة المصرية للاتصالات واحدة من الشركات المتميزة في تخصصها، كما أن هذا التعاقد يقدم حلولا تكنولوجية قوية لعملاء مشروعات الشركة، ويلبي تطلعات العملاء.

تفاصيل التعاون

وتابع أن الشركة المصرية للاتصالات واحدة من الشركات القوية والمتميزة والتي نالت ثقة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وهي الشريك الحصري للعاصمة الإدارية الجديدة وتتولى توريد وتنفيذ وتشغيل أنظمة إدارة مدينة العاصمة الإدارية لتوفير وتقديم الخدمات التكنولوجية والدعم الفني داخل العاصمة الإدارية، وهو ما يحول خدمات المدينة لخدمات ذكية.

وأوضح أن هذا التعاقد يتضمن رسم اللوحة التنفيذية للشبكة داخل المشروعات وتوصيلها للعمارات والوحدات السكنية، وتنفيذ البنية التحتية بما في ذلك الخامات الفايبر والكبائن، بالإضافة للتنفيذ وفقا للمواصفات الفنية الخاصة بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وتحت إشراف شركة المصرية للاتصالات.

وأضاف أن التعاقد يتضمن اعتماد الشبكة والربط على خدمة الإنترنت والخدمات الذكية والتي تتضمن ربط الكاميرات والكهرباء والري والماء، بالإضافة إلى توفير خدمة الواي فاي بالأماكن الخدمية والعامة في المشروعات، والاعتماد عليها في التحكم وإدارة وصيانة البنية التحتية.

كمبوند سكنى مرتقب

وأوضح أن الشركة تخطط لإطلاق مشروع جديد عبارة عن كومباوند سكني في منطقة الـ”ٌR8″ بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي سيكون مشروعا قائما على الأنظمة التكنولوجية الذكية التي تتناسب مع خطة شركة العاصمة الإدارية لتنفيذ مدينة ذكية ومستدامة.

ولفت إلى أن انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة ووجود شبكة مواصلات متنوعة أدى لانتقال الحياة للعاصمة وبالتالي زيادة حجم إقبال المستثمرين والعملاء عليها، كما أن الشركة لديها سابقة أعمال قوية بتنفيذ مشروعي “ميدتاور” و”هارمونت” في العاصمة الإدارية الجديدة.

مشروعات برايم في العاصمة الإدارية

وقال إن الشركة تنفذ مشروع “ميد تاور” على مساحة 4646 مترا في مكان استراتيجي في قلب الداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة ويطل على السنترال بارك مباشرة، ويبعد 3 دقائق فقط عن مسجد مصر و5 دقائق من محطة المونوريل

كما تنفذ الشركة مشروع “هارمونت” وهو مشروع تجاري إداري يقع في منطقة الداون تاون على مساحة 2600 متر.

وتابع: “أن هذا التنوع والنمو في محفظة مشروعات الشركة، واقتناص فرص استثمارية جديدة؛ يعكس رؤية طموحة وخطة واضحة لدى الشركة، بالإضافة إلى مناخ استثماري وتشريعي جاذب لمزيد من الاستثمارات”.