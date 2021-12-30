بورصة وشركات

«برايم»: قرار الحكومة برفع أسعار السكر المدعم سيُفيد «الدلتا للسكر»

تتوقع ارتفاع سهم الشركة بواقع 65%
أسماء السيد 9:38 م, الخميس, 30 ديسمبر 21 9:38 م, الخميس, 30 ديسمبر 21

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قالت بحوث شركة ” برايم القابضة للاستثمارات المالية” إن قرار الحكومة المصرية الصادر أمس برفع أسعار السكر المدعم، سيصب في مصلحة شركة “الدلتا للسكر” المقيدة .

وقررت  الحكومة أمس رفع سعر السكر المدعم في مصر بمقدار 2,000 جنيه للطن ليصل إلى 10,500 جنيه مقابل 8,500 جنيه حالياً.

وأضافت “برايم” في تقرير بحثي لها صدر اليوم، أن هذا القرار يعزى إلى ارتفاع الأسعار العالمية بشكل عام، حيث قفزت أسعار السكر الخام بحوالي 57% منذ النصف الأول 2020.

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وأشارت “برايم” إلي أن استفادة الشركة تأتي مدعومة بمساهمتها القوية في السوق المحلية، وقطاع السكر المدعم على وجه الخصوص.

وأوضحت أن “الدلتا للسكر” كانت قد باعت  كمية هائلة بلغت 427 ألف طن خلال 2020، معظمها بأسعار أقل من 6,500 جم للطن، كما سجلت مبيعات خلال 9 أشهر 2021، بما يقرب من 237  ألف طن، بمتوسط ​​سعر بلغ 7,360 جم للطن الواحد .

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وقالت “برايم” إن القرار الأخير دفعها لمراجعة سعر سهم شركة “الدلتا للسكر” وحددت السعر المستهدف للشركة عند 21-23 جنيه سهم، مما يعني ارتفاعاً محتملاً بمقدار 65% من إغلاق الأمس.

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بقلم أسماء السيد

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