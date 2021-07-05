بورصة وشركات

«برايم فينتك» و«اندورس» تطلقان منصة تمويل سلسلة التوريد الرقمية ضمن خدمات التخصيم

لأول مرة في مصر
شريف عمر 4:21 م, الأثنين, 5 يوليو 21 4:21 م, الأثنين, 5 يوليو 21

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أطلقت شركة “اندورس” للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية المنصة الرقمية التي طورتها برايم فينتك لإدارة عمليات “تخصيم سلسلة التوريد” كجزء من خدمات التخصيم لقطاع الأعمال في مصر.

وقالت اندورس، إنها أول شركة في السوق المصرية تطرح هذه الخدمة مدعومة بأعلى قدرات التكنولوجيا المالية والتي صممت لتواكب استراتيجية الدولة للتكنولوجيا المالية وتعمل على تقليل التعاملات النقدية واستبدالها بطرق الدفع الإلكتروني.

من جانبها أكدت مرفت عريان، الرئيس التنفيذي للشركة، أن خدمات التخصيم تعد أحد الحلول التمويلية المفيدة لقطاع الشركات وذلك لأنه يوفر للشركات والمؤسسات الفرصة لتخصيم مستحقاتهم لدي الغير لتلبية احتياجاتهم النقدية بشكل فوري.

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وذلك عن طريق بيع مستحقات الفواتير الخاصة بهم إلى “اندورس”، ثم تقوم شركة اندورس بعد ذلك بتحصيل المدفوعات مباشرةً مع المشترين، موضحة أن هذه الحلول تتم عن طريق دورة رقمية بشكل كامل.

وقالت :إن حلول تمويل سلسلة التوريد – المقدمة من اندورس والمطورة من قبل برايم فينتك – توفر العديد من المزايا بما في ذلك إدارة الفواتير بطريقه رقمية، بالإضافة الي الربط بين المورد والمشتري وشركة التخصيم، مما يوفر الوقت والجهد من خلال نظام سريع وبسيط ييسر على الموردين معاناة شروط الدفع الطويلة والمتابعة المستمرة.

عريان: الخدمة توفر المتابعة والوقت وهي الآن متاحة للمؤسسات التي تعمل في مجال التخصيم

وأكدت عريان، أن التخصيم طريقة للشركات لتحويل حساباتهم المستحقة الحالية إلى سيولة نقدية، فهو حل متاح لجميع الشركات التي تبيع سلعًا أو خدمات إلى شركات أخرى لأنها تمكنهم من استخدام التخصيم في الفواتير لتوفير سيولة في رأس المال العامل.

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وأشارت الرئيس التنفيذي للشركة إلى أن هذا النوع من الحلول يحافظ أيضًا على علاقة قوية بين المورد والمشتري، بفضل التعامل المرن في سداد المستحقات مما يتيح المجال لزيادة حجم المبيعات بين الطرفين.

ولفتت إلى أنه من بين مميزات تمويل سلسلة التوريد قدرة الموردين على زيادة المبيعات مع تلبية احتياجات المشترين  مع الاعتماد على التكنولوجيا في تخفيف الأعباء الإدارية.

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وأضافت عريان، أن”اندورس” تسعى دائما لتقديم خدمات التمويل غير المصرفية المبتكرة بدعم من برايم فينتك قائلة: “من أولوياتنا تقديم حلول رقمية لعمليات التمويل لقطاع الأعمال ونأمل أن نوفر المزيد من ابتكارات التكنولوجيا المالية التي تقلل الأعباء وتساعد على النمو.

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بقلم شريف عمر

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