«فيتنس برايم» تضخ 80 مليون جنيه استثمارات العام المقبل‎

كشف سامح المنجوري، الرئيس التنفيذي لشركة فيتنس برايم للأندية الصحية، أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات قيمتها 80 مليون جنيه، بدءا من الربع الأول العام المقبل.

وأشار إلى أن الشركة حاليا بصدد تنفيذ خطة للتوسع جغرافيا في المدن الرئيسية بالمحافظات بعيدا عن القاهرة والإسكندرية، كما تعكف حاليا على إنشاء مركز جديد للاستشفاء الرياضى بالشيخ زايد.

وذكر على هامش احتفالية بدء التداول على أسهم الشركة، أن فيتنس برايم كانت تعتمد سابقا على التمويلات البنكية، ولكن مع ارتفاعات الفائدة فضلت الطرح في بورصة النيل للحصول على تمويلات.

وأوضح أن عدد فروع الشركة حاليا 13 فرعا، منها 5 مملوكة للشركة، والباقي فرنشايز.