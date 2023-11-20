«فيتنس برايم» تتوسع فى السوق السعودية عبر منح فرنشايز لـ10 شركات

قال المهندس سامح المنجوري، الرئيس التنفيذي لشركة فيتنس برايم للأندية الصحية، إن شركته تنفذ حاليا خطة توسعية في أسواق الخليج والسعودية.

وكشف لـ”المال” على هامش احتفالية بدء تداول السهم بالبورصة اليوم، أن دخول السوق السعودية سيتم من خلال منح “فيتنس برايم” 10 شركات حق استغلال العلامة التجارية للشركة “فرانشايز” في السوق السعودية كبداية، وأنه جار حاليا التفاوض مع كيانين فى هذا الصدد.

وذكر أن عدد الكيانات المستهدف منها حق استغلال علامة “فيتنس برايم” سيبلغ 10 شركات.

وأوضح المنجورى، أن الشركة تعمل في مجال الخدمات الرياضية عبر إنشاء الأندية الصحية، والاستشفاء الرياضى، والسياحة الرياضية.