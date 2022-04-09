«برايم» : صفقات الاندماج والاستحواذ داعم لأسهم البورصة المصرية خلال النصف الأول

قالت وحدة البحوث بشركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية”، إن صفقات الاندماج والاستحواذ التي يتم الإعلان عنها في السوق ستكون داعما رئيسيا لتحركات أسهم البورصة المصرية خلال النصف الأول من العام.

وأضافت أن التجارة في السوق أصبحت قائمة على الصفقات، موضحةً أنهُ على سبيل المثال، فقد أدى الاستحواذ المحتمل على المجموعة المالية هيرميس القابضة إلى ارتفاع سعر السهم.

وأوضحت «برايم» أنهُ من الأمثلة الأخرى على ذلك شركة دومتي التي شهدت ارتفاعاً في سعر سهمها نتيجة عرض آخر، وثالثًا هو تخارج بي إنفستمنتس من جيزة سيستمز، لتقوم بتسييل استثماراتها المباشرة.

وعلى هذا قالت إنها تعتقد أن أداء الأسهم المصرية سوف يظل مدفوعاً بالأحداث طيلة بقية النصف الأول 2022، سواء كانت عمليات اندماجات واستحواذات أو عمليات شراء أسهم خزينة.

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط مبيعات للمستثمرين الأجانب.

وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.21% ليصل إلى 11101 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.48% إلى 1901 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة -0.4% إلى 2882 نقطة.