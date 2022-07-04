«برايم» : سوق الأسهم المصرية موطن لنشاط الاندماج والاستحواذ

قالت بحوث شركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية” إن سوق الأسهم المحلية هي موطن لنشاط الاندماج والاستحواذ عند مستويات التقييم المنخفضة خلال الوقت الحالي .

وأوضحت في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ، أن هذا الأمر ظهر بشكل واضح النصف الأول من العام ومن المتوقع استمرارهُ خلال الفترة المتبقية من 2022 .

وتجدر الإشارة إلى أن الفترة الأخيرة كانت قد شهدت مجموعة من عروض رغبات الاستحواذ المقدمة على الكيانات المحلية أبرزها “دومتي” و “بلتون” إلي جانب أنباء أخرى تتداول في السوق على شركة مدينة نصر والقاهرة للدواجن وغيرها .

وأضافت أن سوق الأسهم المحلية يفتقر إلى السيولة، موضحةً أنهُ لكي تعكس الأسواق قيم الأسهم العادلة، فإن السيولة أمر لا بد منه، وعدم وجودها يعني استمرار سوء التسعير، وإن كان أمراً جيداً دائماً للمستثمر طويل الأجل .

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على هبوط حاد، سجل فيه المؤشر الرئيسي “EGX30” حوالي 3.5% عند 8685.7 نقطة، وهبط المؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70EWI” بنحو 2.5% وسجل 1655.7 نقطة .

وبلغ إجمالي قيمة التداول على الأسهم حوالي 639.5 مليون جنيه، فيما جرى التداول على 183 ورقة مالية، صعد من بينهم 10 فقط، وتراجع 90 أخرين وظل 74 دون تغير .