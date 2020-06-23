«برايم سبيد ميديكال» تعتزم إضافة 6 مراكز «درايف ثرو» لتشخيص فيروس كورونا

تعتزم شركة برايم سبيد ميديكال إضافة 6 مراكز جديدة لتشخيص فيروس كورونا خلال الأسبوع الجارى فى عدة مناطق، بهدف تقديم خدمة «درايف ثرو» من داخل السيارة.

قالت مصادر مقربة من الشركة إن «برايم سبيد ميديكال» استطاعت تحقيق معدلات نمو وتشغيل جيدة على الرغم من حداثة تأسيسها بالسوق فى شهر مارس الماضى، وافتتحت مركزى خدمة لتشخيص حالات الإصابة بفيروس كورونا عبر خدمة «درايف ثرو»، التى تتيح للمواطنين إجراء مسحة التشخيص أثناء وجودهم بداخل السيارة وتجنب ذهابهم للمستشفيات.

يذكر أن تحالفا يضم شركتى «سبيد ميديكال»، و»الحلول الحديثة»، ورجلى الأعمال المهندس تامر وجيه، وأيمن صبرى عبدالجيد، قد أعلن فى مارس الماضى عن تأسيس شركة برايم سبيد للخدمات الطبية، بهدف إيجاد حلول لمساعدة الدولة للتوسع فى تقديم الخدمات الطبية.

وأوضحت المصادر أن الشركة بصدد افتتاح عدة مراكز فى مناطق حيوية فى القاهرة الجديدة وأكتوبر بجانب محافظات أخرى بخلاف الجامعات، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن افتتاحها خلال الفترة المقبلة.

مصادر: الشركة تضخ استثمارات بنحو 4 ملايين دولار وتخطط للقيد فى البورصة لاحقاً

ولفتت المصادر إلى أن إجمالى الاستثمارات التى ضختها «برايم سبيد ميديكال» حتى الآن قارب 4 ملايين دولار، فيما تبحث الشركة التوسع فى مجال تطعيم المواطنين بالمصل المرتقب لعلاج فيروس كورونا، وفى تلك الحالة قد يتم دارسة الحصول على تمويلات من جهات التمويل الدولية ذات البعد التنموى.

ونوهت المصادر بأن مساهمى «برايم سبيد ميديكال» لديهم خطة لطرح الشركة فى البورصة خلال السنوات المقبلة، بهدف الاستفادة من مزايا القيد فى السوق، خاصة دخول عدة مستثمرين أجانب بالشركة.

وفى أبريل من عام 2019 بدأ التداول على سهم «سبيد ميديكال» المتخصصة فى المعامل الطبية، بعد طرح 25% من رأسمالها، وفى مرحلة تالية انضمت مؤسسات استثمارية لمساهمى الشركة بعد تداولها فى البورصة، فيما تبنت الشركة خطة توسعية بالاستحواذ على سلاسل معامل طبية بالمحافظات، بخلاف إنشاء مستشفى متكامل وعيادات خارجية.