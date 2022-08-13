«برايم» : زيادة التكاليف وراء تحول «مصر بني سويف للأسمنت» للخسارة الربع الثاني من 2022

قالت بحوث شركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية”، إن زيادة التكاليف كانت أحد عوامل تحول شركة “مصر بني سويف للأسمنت” إلى الخسارة في الربع الثاني من العام الحالي 2022.

وأوضحت، في تقرير بحثي لها، أن شركة مصر بني سويف للأسمنت كانت قد أعلنت نتائجها للربع الثاني من عام 2022، وتحولت للخسارة بصافي خسائر 3 ملايين جنيه، مقارنة بأرباح الفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت 42.3 مليون جنيه.

ولفتت “برايم” إلى أن الشركة سجلت هامش مجمل خسارة بلغ 7.5%، مقارنة بهامش مجمل ربح قدره 12% في الربع الثاني 2021، بمعدل تراجع بلغ حوالي 19.5 نقطة على أساس سنوي.

وقالت إن الشركة أنتجت، خلال فترة الربع الثاني من العام، كميات من الكلينكر أكثر من كميات الأسمنت التي باعتها خلال الربع، ومن ثم زيادة تكلفة البضائع المبيعة، مقارنة بالمبيعات.

وتابعت أن إيرادات الشركة بلغت حوالي 289.5 مليون جنيه في تلك الفترة، بنمو 57% على أساس سنوي.