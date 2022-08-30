«برايم»: ربحية «مصر للصناعات الكيماوية» جاءت أعلى من توقعاتنا.. وتوصية بزيادة الوزن النسبي للسهم

قالت بحوث شركة “برايم القباضة للاستثمارات المالية”، إن ربحية شركة “مصر للصناعات الكيماوية” عن العام المالي 2021-2022 جاءت أعلى من توقعاتها، وأوصت بزيادة الوزن النسبي للسهم.

وأوضحت “برايم”، أن الشركة حققت أرباحًا بقيمة 211 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي، بدعم من 3 عوامل.

ولفتت إلي أن تلك العوامل تمثلت في النمو بواقع 15% على أساس سنوي في الإيرادات إلى 550 مليون جنيه، بدعم من ارتفاع متوسط ​​أسعار البيع.

وأضافت أن العامل الثاني تمثل في التحسن بمقدار 10 نقاط مئوية في هامش مجمل الربح إلى 56%، إلى جانب تمكن الشركة من تحقيق 10.5 مليون جنيه مكاسب عملة أجنبية، تم رصدها خلال النصف الثاني 2021 /2022.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتسجل 550.7 مليون جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 480.6 مليون خلال العام المالي السابق له.