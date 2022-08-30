«برايم»: ربحية «مصر للصناعات الكيماوية» جاءت أعلى من توقعاتنا.. وتوصية بزيادة الوزن النسبي للسهم

قالت بحوث شركة “برايم القباضة للاستثمارات المالية”، إن ربحية شركة “مصر للصناعات الكيماوية” عن العام المالي 2021-2022 جاءت أعلى من توقعاتها، وأوصت بزيادة الوزن النسبي للسهم.
وأوضحت “برايم”، أن الشركة حققت أرباحًا بقيمة 211 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي، بدعم من 3 عوامل.
ولفتت إلي أن تلك العوامل تمثلت في النمو بواقع 15% على أساس سنوي في الإيرادات إلى 550 مليون جنيه، بدعم من ارتفاع متوسط أسعار البيع.
وأضافت أن العامل الثاني تمثل في التحسن بمقدار 10 نقاط مئوية في هامش مجمل الربح إلى 56%، إلى جانب تمكن الشركة من تحقيق 10.5 مليون جنيه مكاسب عملة أجنبية، تم رصدها خلال النصف الثاني 2021 /2022.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتسجل 550.7 مليون جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 480.6 مليون خلال العام المالي السابق له.