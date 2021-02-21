بورصة وشركات

«برايم جروب»: 500 مليون جنيه مبيعات مستهدفة من جهاز تنقية الهواء من «كورونا»

الاتفاق مع الجانب اليابانى يتضمن توريد 20 ألف جهاز سنوياً
مصطفى طلعت 9:34 ص, الأحد, 21 فبراير 21 9:34 ص, الأحد, 21 فبراير 21

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تستهدف شركة «برايم سبيد ميديكال» -إحدى شركات مجموعة برايم مصر- تحقيق 500 مليون جنيه مبيعات من أجهزة تنقية الهواء من فيروس كورونا التى ابتكرتها شركة كالتك اليابانية.

كشف تامر وجيه، رئيس مجموعة «برايم مصر»، أن الاتفاق مع الشركة اليابانية يتضمن توريد 20 ألف جهاز خلال عام، متوقعًا أن يتم توزيع هذه الكميات داخل المستشفيات والجامعات والمدارس والبنوك والمنازل والمجمعات الطبية خلال عام.

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يذكر أن «برايم سبيد ميديكال» هى المسئولة عن التسويق لجهاز تنقية الهواء من فيروس كورونا، وقامت بالتعاقد مع الشركة اليابانية «كالتك» صاحبة براءة اختراع هذا الجهاز.

وأكد «وجيه»، فى تصريحات لـ«المال» أن الجهاز متخصص فى تنقية الهواء من فيروس كورونا وجميع الفيروسات بشكل عام، موضحًا أن فلتر الجهاز يتم تغييره كل 5 سنوات، ويغسل كل 6 أشهر.

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وأوضح أن الجهاز الجديد يقوم بعمل تفاعلات فى جزيئيات الهواء نفسه، ما يجعلها غير قادرة على حمل الفيروس، وبالتالى منع انتقاله عبر الهواء، وهو ما يجعل منشآت سبيد ميديكال الأولى فى تنقية الهواء من فيروس كورونا.

ولفت إلى أن الجهاز يغطى مساحة تتراوح بين 30 إلى 40 مترًا، ويصلح للبنوك والمدارس والمستشفيات، وتم تركيبه فى المولات والفنادق باليابان.

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وذكر أنه تم اختبار الجهاز فى مستشفى 57357، وأثبت فاعليته بنسبة %100، لافتًا إلى أن الجلاء الطبى للقوات المسلحة يعتبر أول مجمع طبى فى الشرق الأوسط يتم استخدام الجهاز به.

وتعتبر «برايم جروب» مجموعة استثمارية متكاملة ومتنوعة تعمل فى العديد من القطاعات الحيوية، أهمها العقارات والإنشاءات والصحة والتعليم والتكنولوجيا، إضافة إلى القطاع الخدمى.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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