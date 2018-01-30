برايم جروب تستهدف بيع 20 ألف تذكرة للمصريين في كأس العالم

دعاء محمود قال تامر وجيه رئيس مجلس شركة برايم جروب إن شركته تستهدف بيع 20 ألف تذكرة للمصريين، وذلك للمشاركة في مونديال كأس العالم والمقام في روسيا 2018، لافتًا إلى أن الشركة قامت حتى الآن ببيع نحو 5 آلاف تذكرة.…

دعاء محمود



قال تامر وجيه رئيس مجلس شركة برايم جروب إن شركته تستهدف بيع 20 ألف تذكرة للمصريين، وذلك للمشاركة في مونديال كأس العالم والمقام في روسيا 2018، لافتًا إلى أن الشركة قامت حتى الآن ببيع نحو 5 آلاف تذكرة.

وأضاف وجيه خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا لتوقيع اتفاقية بين برايم جروب ومصر للطيران لتسيير عدد من الرحلات الشارتر لروسيا، إن أول رحلة سيتم إطلاقها في 14 يونيو المقبل، مشيرًا إلى أن شركته اتفقت مع مصر للطيران لتقديم خصم 5% لعملاء الشركة الوطنية الحاملين للكارت البلاتيني.

ولفت إلى أن أسعار البرامج للسفر للمونديال تتراوح ما بين 29 ألفًا و150 ألف جنيه، شاملة الإقامة والانتقالات الداخلية والطيران ما عدا تذكرة حضور المباراة.

هذا وطرحت برايم تورز للمشجعين المصريين باقات منفصلة لكل مباراة يلعبها المنتخب الوطني في دور المجموعات على حدة، وعلى موقعها الرسمي وبالتعاون مع شركة الاهرام للسياحه التي تتيح الباقات بالاسعار الرسمية، إضافة إلى باقات لمبارايتين أو ثلاث مباريات التي ستلعبها مصر في دور المجموعات.

وتنقسم كل باقة إلى عدة درجات على حسب مستوى تذكرة المباراة المطروحة، والتي تبدأ من ٥٩٥ دولارًا، حيث يلعب المنتخب مبارياته الأولى في ثلاث مدن روسية هي يكاترينبورج وسان بطرسبرج وفولجوجراد ضد منتخبات أوروجواي وروسيا والمملكة العربية السعودية.

جدير بالذكر ان تحالف شركتي “برايم تورز وبوك يور ستار” نجح في اقتناص الوكالة الحصرية لتسويق باقات حصة مصر في تذاكر وباقات كأس العالم المميزه vip & hospitality، وذلك بالاتفاق مع شركة “ماتش هوسپيتاليتي الدولية” المتعاقدة على الحقوق الحصرية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” لأربعة كئوس عالم متتالية.