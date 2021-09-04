«برايم» تُفضل 12 سهمًا للاستثمار في البورصة المصرية

من بينها "التجاري الدولي" و"أبو قير للأسمدة"

اختارت بحوث شركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية” 12 سهمًا هي الأفضل من وجهة نظرها للاستثمار في البورصة المصرية خلال الفترات الحالية .

ووفقًا لتقرير بحثي حصلت “المال” على نسخة منه، فقد تضمنت قائمة الأسهم أبو قير للأسمدة، وبي انفستمنتس، والبنك التجاري الدولي، وبنك كريدي أجريكول مصر، والمجموعة المالية هيرميس القابضة، والسويدي إليكتريك ، وإعمار مصر للتنمية، وأوراسكوم كونستراكشون.

كما شملت القائمة سهم شركة أوراسكوم للتنمية مصر، وبالم هيلز للتعمير، والمصرية للاتصالات، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة .

وقالت بحوث “برايم” إن القفزة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 7.7% في الربع الرابع من العام المالي 2021 لها حدس كمي ونوعي.

وأشارت إلي أنه من الناحية الكمية، يرجع ذلك جزئياً إلى تأثير سنة الأساس حيث أظهر الربع الرابع من العام المالي 2020 انكماشاً بمقدار 1.7% مع بداية جائحة كوفيد-19.

ولفتت إلي أنه من الناحية النوعية، فهو نمو متعدد القطاعات مدفوع بالقطاعات التي عانت قبل عام (مثل الضيافة والتصنيع والبناء والغاز الطبيعي والكهرباء) والقطاعات الأخرى التي حافظت على نموها (مثل الاتصالات وقناة السويس والقطاع العقاري وتجارة التجزئة والجملة والنقل والخدمات اللوجستية والزراعة والرعاية الصحية والتعليم).

وقالت إنه وفقاً لمجلس الوزراء فقد تجاوز الاستهلاك مستوياته ما قبل جائحة كوفيد-19 بمقدار 15% في الربع الرابع من العام المالي 2021.

فيما أكدت أن مثل هذا الانتعاش الاقتصادي لم ينعكس بشكل كامل في سوق الأسهم، ولا سيما الأسهم الكبيرة،