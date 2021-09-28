بورصة وشركات

«برايم» تُرجح نمو بمجال صناعة الأدوية في مصر خلال الفترة المقبلة

في ضوء الدعم الحكومي
أسماء السيد 8:59 م, الثلاثاء, 28 سبتمبر 21 8:59 م, الثلاثاء, 28 سبتمبر 21

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رجحت بحوث شركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية”، أن تشهد صناعة الأدوية بالسوق المحلية نموًا جيدًا خلال الفترات المقبلة في ضوء المبادرات الحكومية .

وقالت “برايم” في تقرير بحثي لها، إن الحكومة المصرية  أعادت بقيادة الرئيس السيسي الأضواء من جديد على قطاع الرعاية الصحية.

وأشارت إلي أن الحكومة لن تعمل على تطوير صناعة الأدوية في البلاد فقط، بل ستعمل أيضاً على دعم الكوادر في القطاع من خلال زيادة عدد مراكز التدريب القومية المتقدمة.

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وأضافت، أن الحكومات الأخرى مثل دولة الإمارات على سبيل المثال تسير بنمط مماثل لدعم الصناعة، موضحة أن شركة أمانات القابضة  ومقرها دبي، والمتخصصة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، تُخطط لاستثمار نحو مليار درهم إماراتي بما يُعادل 4.3 مليار جنيه  للاستحواذ على حصص مسيطرة في شركات مصرية وسعودية وإماراتية في الفترة المقبلة.

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ولفتت “برايم” إلي  أن صناعة الأدوية المصرية بشكل عام  تستحق إلقاء نظرة أخرى عليها.

وقالت إن  العديد من أسهم الأدوية تتداول  بمضاعف ربحية منخفض وتحقق عوائد توزيعات أرباح من متوسطة إلي مرتفعة، مرجحة أن تشهد الفترة المقبلة توزيعات ارباح من جانب الشركات المقيدة في البورصة المصرية .

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بقلم أسماء السيد

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