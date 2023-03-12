«برايم» تُرجح زيادة التضخم لأكثر من 30% حتى نهاية الربع الثالث من 2023

توقعت بحوث شركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية” أن تستمر وتيرة زيادة معدلات التضخم في مصر لأكثر من 30% حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2023 .

وأوضحت في تقرير بحثي لها إن هذا التقدير يأتي مع قدوم شهر رمضان بنهاية مارس الجاري، بالإضافة إلى أنه سيكون مدفوعاً جزئياً بالزيادات الأخيرة في أسعار الوقود بنسب 7-11% التي تمت مؤخرًا .

وبناء على ذلك توقعت قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنحو 2% خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بنهاية شهر مارس الجاري .

وسجل المعدل السنوى للتضخم العام 31.9 %فى فبراير الماضى مقابل 25.8% فى يناير السابق له وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

