«برايم» تُرجح إجمالي رفع تراكمي في أسعار الفائدة محليًا بحوالي 400 إلى 450 نقطة أساس العام الجاري

توقعت بحوث شركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية” أن يُجرى البنك المركزي المصري رفعًا تراكميًا بأسعار الفائدة خلال العام الجاري 2022 بواقع 400-450 نقطة أساس .

وأوضحت في تقريرها البحثي إنها كانت تتوقع أن تبلغ الزيادة من جانب المركزي المصري باجتماع أمس حوالي 100-150 نقطة أساس.

وأشارت “برايم” إلي البنك المركزي سيرسل من قرار رفع الفائدة إشارة قوية إلى السوق، مما يؤكد قدرته على خفض التضخم إلى مستويات ما قبل الجائحة وإعادة أسعار الفائدة الحقيقية إلى الإيجابية بحلول العام المقبل لتشجيع الاستثمار مجدداً في سوق الدين المحلي، وبالتالي زيادة الاحتياطيات الأجنبية ودعم الجنيه المصري. وفي الوقت نفسه.

وقرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، بنسبة 2% أمس الخميس، وذلك في اجتماع للجنة السياسة النقدية.

وأصبح سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 11.25 و12.25% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 9.75%.