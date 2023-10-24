«برايم» تُرجح أداء صاعدا لأسهم «أموك» و«سوديك» و«راية» و«كليوباترا» في البورصة المصرية

رجحت وحدة التحليل الفني بشركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية” تحركات صاعدة لـ4 أسهم مقيدة في البورصة المصرية، وذلك على المديين القريب والقصير .

وقالت إنهُ على المدي القريب فإن سهم شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك، كسر مستويات مقاومة عند 11جنيه، مما يتيح له مساحة للتحرك نحو مقاومة تالية عند 12.50 ثم 13 جنيها.

وقالت إن سهم شركة “السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك”، كسر مقاومة 18.50 جنيه مما يدفعه للتحرك نحو 20 ثم 20.50 جنيه.

وعلى المدى القصير أوضحت أن سهم شركة “راية لخدمة مراكز الاتصالات” من المرجح تماسكه عند 2.80 و2.85 جنيه، على أن يستهدف مستوى 3.40 و 3.50 جنيه.

وعن شركة كليوباترا، نوهت “برايم القابضة للاستثمارات المالية”، أنه كسر مستو مقاومة مهم عند 4.50 جنيه، وبناء عليه فهو يستهدف 4.75 إلي 5 جنيه ثم المقاومة الثانية عند 5.50 و 6 جنيه.







