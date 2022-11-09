«برايم» تُخطط لإعادة إحياء منصة الخدمات المالية غير المصرفية خلال 2023

قال محمد ماهر الرئيس التنفيذى لدى “برايم القابضة للاستثمارات المالية”، إن الشركة تُخطط لإعادة إحياء منصتها التابعة للخدمات المالية غير المصرفية خلال العام المقبل 2023.

وأضاف ماهر أن البداية ستكون بالتركيز على «التأجير التمويلي»، وهو الأنشط حاليا، ثم توالى الأنشطة الأخرى تباعًا عقب ذلك، موضحا أن هناك دراسة لإمكانية ضخ استثمارات جديدة بأى من السُبل المتاحة.

يُذكر أن الآلات والمعدات هيمنت على الجزء الأكبر من محفظة التأجير التمويلى بنهاية سبتمبر الماضى، بنحو %57 من حجم المحفظة تلاها العقارات بواقع %29.

أما على صعيد التمثيل القطاعى فقد تصدر قطاع الأغذية والمشروبات القائمة بنسبة مساهمة بلغت %28، تلاها قطاع التجارة بنحو %13، ثم المنسوجات والعقارى بنحو %10 لكل منهما.

وأوضح الرئيس التنفيذى فى تصريحات خاصة لـ”المال”، أن الكيان القابض يخُطط خلال العام المقبل لتحجيم معدلات الخسائر المحققة ومحاولة التحول للربحية، موضحًا أن الشركة تعمل على تقليل المصروفات والتكاليف كخطوات أولية لتحقيق الغرض الرئيسي.

وأشار إلى أن “برايم القابضة” قررت تخفيض رأسمالها من 350 مليون جنيه إلى 175 مليون جنيه عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم إلى 50 قرشاً بدلاً من جنيه، وذلك بهدف تقليل قيمة الخسائر المرحلة.

ولفت إلى أن الشركة تنتظر موافقة الجمعية العمومية، ثم تقرر عقب ذلك زيادة رأسمال الشركة مجددًا من 175 مليون جنيه إلى 275 مليون جنيه بزيادة 100 مليون جنيه زيادة نقدية تمول عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم الزيادة كل بنسبة مساهمته فى الرأسمال.

ووفقًا لبيان صحفى عن الشركة فإن الزيادة ستتم من خلال إصدار 200 مليون سهم يتم الاكتتاب فيها بالقيمة الاسمية 50 قرشا للسهم، ويتم السداد نقدا أو تمول من الأرصدة الدائنة للمساهمين.

وتجدر الإشارة إلى أنهُ على صعيد نتائج الربع الثالث من العام الجارى فقد ارتفعت خسائر “برايم القابضة للاستثمارات المالية” المجمعة لتصل إلى 20.8 مليون جنيه، مقارنة مع خسائر بقيمة 12.8 مليون جنيه خلال الربع المماثل من 2021.

وسجلت إيرادات الشركة حوالى 27.6 مليون خلال الربع الثالث من العام الجارى، مقارنة مع 26 مليون خلال نفس الفترة من عام 2021.

أما على صعيد الفترة الـ9 شهور الأولى من العام الجارى فقد سجلت “برايم القابضة للاستثمارات المالية” إيرادات مجمعة بلغت 69.2 مليون جنيه، مقارنة مع 80.7 مليون جنيه الفترة المناظرة من 2021.

فيما بلغت الخسائر حوالى 48.6 مليون جنيه مقارنة مع 34.9 مليون جنيه الفترة المماثلة من العام الماضى 2021.