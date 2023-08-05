«برايم» تُحدد السعر المستهدف لسهم «حديد عز» في البورصة المصرية عند 58 جنيهًا خلال 12 شهرا

حددت بحوث شركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية” السعر المستهدف لسهم شركة “حديد عز” في البورصة المصرية عند 58 جنيهًا خلال 12 شهرًا .

وأوضحت “برايم” في تقرير بحثي لها، إن شركة “حديد عز” حققت إيرادات بلغت 28 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري بمعدل نمو 49% على أساس سنوي و 19% على أساس ربع سنوي.

وسجلت هامش مجمل ربح قدره 29% بنمو 4 نقطة مئوية على أساس سنوي، وزيادة 10 نقطة مئوية على أساس ربع سنوي)، مدفوعاً بعدة عوامل على رأسها، ارتفاع إيرادات التصدير لـ 285 مليون دولار بنمو 34% على أساس سنوي، نتيجة لزيادة حجم المبيعات التي تعوض انخفاض الأسعار.

وثانيًا ارتفعت الإيرادات المحلية بمقدار 18.8 مليار جنيه بنمو 26% على أساس سنوي نتيجة لارتفاع الأسعار التي تعوض انخفاض حجم المبيعات.

وتابعت “برايم” أنه على الرغم من ذلك سجلت الشركة صافي خسائر الربع الأول من العام بلغت 1.7 مليار جنيه مقابل صافي أرباح بلغت 759 مليون جنيه في الربع الأول 2022، و571 مليون جم في الربع الرابع 2022 نتيجة عدة عوامل أيضًا .

وأشارت إلي أن تلك العوامل تتمثل خسائر فروق عملة بقيمة 8.9 مليار جنيه بارتفاع 684% على أساس سنوي، ونحو 336% على أساس ربع سنوي.



وثانيًا ارتفاع تكاليف التمويل لـ 1.2 مليار جنيه، بنمو 53% على أساس سنوي، ونمو 39% على أساس ربع سنوي.

وقالت “برايم” إنه باستبعاد أرباح أو خسائر فروق العملة، كانت حديد عز ستسجل صافي أرباح بقيمة 7.2 مليار جم في الربع الأول 2023.



وأوضحت أن هذا يُظهر ذلك مدى حساسية الشركة لانخفاض قيمة الجنيه المصري، نظراً لعدة نقاط، تتمثل في كون معظم تكلفة المبيعات تكون بالدولار.

كما تستورد خام الحديد والخردة، وهما المواد الخام الرئيسيتان، ويتم دفع ثمنهما بالدولار، هذا إلي جانب تحديد تكاليف الغاز الطبيعي بالدولار، على الرغم من أن يتم الدفع بالجنيه.

وأخيرًا أنها تمتلك عدة التزامات مسجلة بالدولار بإجمالي 880 مليون دولار في نهاية الربع الأول 2023، مما يجعلها عرضة لتأثير زيادات أسعار الفائدة.