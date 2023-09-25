«برايم» توضح نظرتها بشأن تحركات أسهم «egx30» في البورصة المصرية

وضحت بحوث شركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية”، نظرتها بشأن تحركات الأسهم المكونة للمؤشر الرئيسي “egx30” خلال الوقت الحالي، وقالت إن جميعها لا تتحرك في اتجاه واحد، فبعضها يتحرك بشكل إيجابي والبعض الآخر ما بين حيادي وسلبي.

وأشارت إلى أن عددا من الأسهم التي تتحرك بشكل إيجابي، مثل التجاري الدولي، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والإسكندرية لتداول الحاويات، ومصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، والشرقية للدخان – إيسترن كومباني، والنساجون الشرقيون، ومجموعة طلعت مصطفى، والمصرية للاتصالات، وسيدي كرير للبتروكيماويات، وأوراسكوم كونستراكشون.

وأوضحت “برايم” في تقريرها الصباحي، أن إيجابية تحركات تلك الأسهم المذكورة، تأتي من حيث قدرتهم على اختراق مستويات المقاومة لديهم واستمرار الأداء الصاعد على المدى القصير.

ولفت إلى أن هناك شريحة أخرى من الأسهم تتحرك بشكل سلبي، مثل سهم القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية – سيرا، لعدم قدرته على تجاوز مقاومة 10.80 منذ شهر.

ونوهت بأن هناك عددا آخر من الأسهم مثل القلعة، وبالم هيلز، بلتون المالية القابضة التي تتحرك عرضي على المدى القصير وهابط على المدى المتوسط، و إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وجي بي كورب، وبي إنفنستمنتس، و فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وجهينة، و إي إف جي القابضة، ومدينة مصر.

وأوصت “برايم” في النهاية متعاملي البورصة المصرية بالتحرك بحذر في التعامل مع فتح مراكز شرائية جديدة.