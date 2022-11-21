«برايم»: توصي بشراء سهم الإسكندرية لتداول الحاويات بسعر مستهدف 16.9 جنيه

أوصت بحوث شركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية” بشراء سهم “الإسكندرية لتداول الحاويات” المتداول في البورصة المصرية بسعر مستهدف 16.9 جنيه .

وقالت إن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع هي واحدة من خمس شركات موانئ بحرية مصرية تعمل على ساحل مصر الشمالي، كما أنها تعمل في أكبر الموانئ البحرية في مصر، بمحطتي الإسكندرية والدخيلة، حيث تمتلك حصة سوقية مجمعة تبلغ 50.5% من إجمالي البضائع المتداولة في الميناءين.

ولفتت “برايم” إلى أن الإسكندرية لتداول الحاويات” تقع في موقع إستراتيجي بين التجارة البحرية الأوروبية والأمريكية، بالإضافة إلى سهولة الوصول من خلال الطرق إلى منطقة الدلتا والقاهرة.

وأضافت أن “الإسكندرية لتدوال الحاويات”، تُراهن على تعافي التجارة الخارجية لمصر والتي من المتوقع لها أن تنمو بمعدل نمو سنوي لخمس سنوات يبلغ 8.5%.

وتابعت إن “الإسكندرية لتداول الحاويات” تتمتع ببعض نقاط قوة رئيسية وهي (1) تعمل كشركة منطقة حرة، مع عدم وجود عبء ضريبي على أرباحها؛ (2) إيرادات الشركة مرتبطة بالدولار الأمريكي، بينما أغلب التكاليف مقومة بالجنيه المصري؛ (3) تعمل الشركة في بيئة أعمال ذات هامش ربح مرتفع بمتوسط هامش مجمل ربح لمدة خمس سنوات قدره 68%، (4) موزع أرباح مستقر مع عائد توزيعات أرباح مرتفع.