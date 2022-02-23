بورصة وشركات

«برايم» توصي بزيادة الأوزان النسبية لسهم مصرف «أبو ظبي الإسلامي – مصر»

تحافظ على السعر المستهدف للسهم خلال 12 شهرا البالغ 21.7 جنيه بإجمالي العائد المتوقع 59%
أسماء السيد 12:22 م, الأربعاء, 23 فبراير 22 12:22 م, الأربعاء, 23 فبراير 22

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أوصت بحوث شركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية” بزيادة الأوزان النسبية لسهم مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر وتبنت لهُ رؤية ايجابية خلال الفترة المقبلة

وقالت إن مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر أعلن عن نتائجه المالية لعام 2021، مع تحقيقه صافي أرباح مُرضية بلغت 1.4 مليار جنيه بنمو 20% على أساس سنوي نتيجة ارتفاع صافي الدخل من العائد إلى 3.6 مليار جم بنمو 13% على أساس سنوي.

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وقالت بحوث “برايم” إن أرباح البنك في عام 2021 جاءت متماشية مع توقعاتها.

ولفتت إلي أن البنك نجح في تحقيق نمو في صافي الدخل من العائد على الرغم من الانخفاض الطفيف على أساس سنوي في هامش صافي الدخل من العائد البالغ 4.57% بتراجع 33 نقطة أساس،  في ضوء النمو القوي للأصول المدرة للعائد مدفوعة بكل من سندات الخزانة والقروض.

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وتابعت :  أن نمو الأرباح القوي كان نتاجاً لحجز مخصصات ائتمانية أقل بكثير من العام الماضي، والتي انخفضت إلى 166 مليون جم بتراجع 62% على أساس سنوي.

وقالت إنهُ في ضوء النتائج المالية لعام 2021، فإنها تحافظ على السعر المستهدف للسهم خلال 12 شهرا البالغ 21.7 جنيه بإجمالي العائد المتوقع 59%.

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وأوضحت أن السهم يتداول حاليًا بمضاعفات متوقعة لعام 2022 للربحية يبلغ 2.9 مرة وللقيمة الدفترية يبلغ 0.7 مرة.

وأضافت أنهُ تم ملاحظة أن السهم واجه ضغوطاً هبوطية منذ أن أعلن البنك عن خططه لزيادة رأس المال في 2022.

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بقلم أسماء السيد

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