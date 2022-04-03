أوصت بحوث شركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية” بزيادة الأوزان النسبية على سهم شركة مصر لصناعة الكيماويات في البورصة المصرية، وحددت سعره المستهدف عند 13.90 جنيه خلال 12 شهرًا .

وقالت “برايم” في تقرير بحثي لها إن أرباح شركة مصر لصناعة الكيماويات ارتفعت خلال 8 أشهر من العام المالي الحالي 2021/2022 إلى 125 مليون جنيه، وهو ما يمثل معدل نمو قدره 23% على أساس سنوي.

وأضافت أن النتائج المالية للشركة خلال 8 أشهر من عام 2021/2022 تعني صافي ربح لشهر فبراير 2022 منفرداً بلغ 13 مليون جنيه.

وأوضحت أن هذا النمو القوي في الأرباح كان السبب وراءه سوق الصودا الكاوية القوية خلال العام 2021/22 برمته حتى الآن.

وأشارت إلي أن سعر السهم كان قد انخفض في الآونة الأخيرة إلى 10 جنيه، وهو ما يعد جذاب للغاية بالنظر إلى احتمال نمو قوي في الإيرادات بنهاية العام المالي الجاري

وقالت إن سهم “مصر لصناعة الكيماويات” كان أحد 15 سهماً قامت “برايم” باختيارها في التقرير الاستراتيجي كوجهة للاستثمار خلال 2022 .