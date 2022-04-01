أوصت بحوث شركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية” بزيادة الأوزان النسبية على سهم شركة “بي إنفيستمنتس القابضة” وحددت سعره المستهدف خلال 12 شهرًا عند 16.7 جنيه بعائد متوقع 97% .

وقالت “برايم” في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منه، إن الشركة أعلنت مؤخرًا عن نتائجها المالية للعام الماضي 2021 والتي أظهرت تحقيق صافي ربح بقيمة 123.4 مليون جنيه بتراجع 45% على أساس سنوي .

ولفتت إلي أن تراجع الأرباح جاء نتيجة الأداء الضعيف للإيرادات التي حققتها الشركة، والتي بلغت 174.8 مليون جنيه بتراجع 41% على أساس سنوي .

وأوضحت بحوث “برايم” ان سهم “بي انفستمنتس القابضة” كان من ضمن قائمة 15 سهما تم اختيارها من جانيها كأفضل أسهم للاستثمار خلال العام الجاري .

وقالت شركة بي انفستمنتس القابضة، سابقًا إنها استخدمت نحو 440 مليون جنيه من متحصلات زيادة رأس المال البالغة 458.27 مليون جنيه والتي قيدت في أبريل 2018.

وأوضحت الشركة أنها أنفقت 440 مليون جنيه في المشاركة بزيادة رأس مال كل من شركة ابتكار القابضة للاستثمارات المالية وشركة جورميه إيجيبت دوت كون للأغذية وشركة بساطة المالية القابضة وشركة بي للاستثمار في الرعاية الصحية.

وأضافت أنها أنفقت جزءا في الاستثمار العقاري للمبنى الكائن بالمعادي.