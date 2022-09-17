«برايم» توصي بزيادة الأوزان النسبية على سهم «دومتي» في البورصة بسعر مستهدف 8.7 جنيه

أوصت وحدة البحوث لدى شركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية” بزيادة الأوزان النسبية على سهم شركة “الصناعات الغذائية العربية – دومتي” في البورصة المصرية، وحددت سعره المستهدف عند 8.7 جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن نسبة استجابة عرض الاستحواذ الإجباري المقدم من Expedition Investments، على أسهم شركة دومتي والذي انتهى الابعاء الماضي بلغ حوالي 93 مليون سهم، ويمثل هذا حوالي 97% من الأسهم المستهدفة من قبل العرض بعد تعديل سعره إلى 5.5 جنيه للسهم.

تجدر الإشارة إلى أن عرض شركة Expedition investments يتضمن شراء 96.18 مليون سهم بنسبة 34%، والمكملة لنسبة 90% من أسهم الصناعات الغذائية العربية- دومتي.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على تعديل سعر عرض الشراء المقدم من شركة Expedition investment للاستحواذ على أسهم شركة الصناعات الغذائية العربية-دومتي، على ألا تقل مدة سريان عرض الشراء بعد نشر التعديل عن يومين عمل.